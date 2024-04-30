لجان النواب تواصل اليوم مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

تستكمل اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال اجتماعات اليوم، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2024.

مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة

وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة الأوقاف والمديريات الإقليمية التابعة لها.

مناقشة موازنة هيئة الأوقاف

كما يشهد الاجتماع مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

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مناقشة موازنة قطاع الإسكان

كما يشهد اجتماع الإسكان بمجلس النواب، مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، وذلك للجهات التالية:

• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

• صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

• صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة.

• صندوق التنمية الحضرية.

• المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

• الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

• ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

• ديوان عام المجتمعات العمرانية.

• مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات.

فيما تستعرض لجنة التضامن الاجتماعي، تقرير المجلس القومي للطفولة والأمومة المُقدم للجنة حقوق الطفل أمام الأمم المتحدة للرد على التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس، وذلك في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية.



وتناقش لجنة الصحة، مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن، تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشأة الصحية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.



فيما تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديريتي التضامن الاجتماعي، المساحة، والوحدة المحلية بمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر عن إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعي بمركز إسنا، وذلك بالرغم من موافقة الجهات المختصة على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به في هذا الشأن أثناء مناقشته بلجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب منذ عامين، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 2023.

كما تناقش اللجنة المحلية، طلب النائب محمد رجب عبد العظيم، بشأن ضرورة إنشاء كوبري على جزيرة سنور شرق النيل مركز بنى سويف – محافظة بنى سويف، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه مناقشات اللجنة باجتماعها المنعقد بتاريخ 19 من فبراير سنة 2024.

ويناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب خالد الحداد، بشأن عدم البدء في إجراءات تنفيذ أعمال مشروع إنشاء محور مروري للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط وتغطية ترعة ميت طاهر مرورًا بمنية النصر وميت تمامة البجيلات وتوسعة الطريق، بالرغم من إعداد الدراسات اللازمة لذلك، وموافقة الجهات المختصة ووزارة الموارد المائية والري وإصدار توصيات لجنة الإدارة المحلية بالبدء في تنفيذ المشروع على مراحل.

كما يناقش الاجتماع طلب النائب مجدي الأمير، بشأن تعارض آراء جهات وزارة الموارد المائية والري بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية البصراط أمام نقطة الشرطة، وحيث سبق وتقدمت باقتراح برغبة في هذا الشأن وتم عمل معاينة بحضور السيد وكيل وزارة الموارد المائية والري بمحافظة الدقهلية، وتم إفادتي بأن هذا الكوبري ينطبق عليه الاشتراطات والضوابط المنظمة لإنشاء كباري المشاة ثم جاء رد آخر من الوزارة يفيد بأن الكباري الموجودة تفي بالغرض.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب النائبة ضحى عاصي، بشأن تأخر تشغيل خط سير من كفر الأطرش – المنصورة مرورًا بالطريق الدولي والذي صدر بشأنه موافقة اللجنة العليا بتاريخ 9/1/2024، والتي قررت تشغيل الخط المذكور بعدد 20 سيارة على أن يتم اختيارهم من ضمن السيارات العاملة على خط شربين – طلخا وفي حالة زيادة أعداد المتقدمين عن العدد المطلوب يتم عمل قرعة علنية برئاسة رئيس المركز، على أن تكون الأجرة 8 جنيهات والكارتة المجمعة 200 جنيه شهريًا.