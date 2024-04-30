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محافظات

إيقاف حالتين بناء مخالف بحي شرق بالإسكندرية

الإسكندرية،فيتو
الإسكندرية،فيتو

 أوضح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بالإسكندرية، أن الحي شن حملة بمنطقتي أبيس وسكينة بنطاق الحي، تم خلالها إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص بسكينة القديمة والتحفظ على طن أسمنت ورخام، فضلا عن إيقاف أعمال بناء وشدة خشبية بدون ترخيص بالدور الثالث، بأبيس، وتم التحفظ على موتور ونش، وإحالة الأمر للإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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 وأكد حبيب  تنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ الإزالات أولًا بأول ورصد ومتابعة أى مخالفات على أرض الواقع خلال حملات مكثفة بأحياء المحافظة يتم شنها بصفة مستمرة، وفرض القانون وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والخارجين عن القانون. 

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حى شرق بالإسكندرية 

وشدد على عدم ارتكاب أية مخالفات مرة أخرى لعدم تعرضهم لتوقيع عقوبات مضاعفة مرة أخرى، وأكد على أن الحملات المفاجئة مستمرة على مدار اليوم لفرض الانضباط ومعاقبة المخالفين.

جاء ذلك بحضور المحاسب عماد الحوشي سكرتير عام الحي، ومدير وحدة الإزالة الفورية بالحي، وكافة الجهات المعاونة المعنية.

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الاسكندرية حي شرق اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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