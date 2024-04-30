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خارج الحدود

زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزر الكوريل

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

زلزال، ضرب زلزالٌ بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قُبالة سواحل جزر الكوريل الروسية.

وذكرت مراقبة الزلازل "يوجنو ساخالينسك"، يلينا سيمينوفا؛ لوكالة "سبوتنيك"، "أن مركز الزلزال وقع على بُعد 38 كيلومترًا جنوب شرق قرية ريدوفو في جزيرة إيتوروب في الكوريل، ووقع مصدر الهزات على عمق 157 كيلومترًا".

ولم تقع إصاباتٌ أو أضرارٌ، ولم يتم الإعلان عن إنذارٍ بحدوث تسونامي.

زلزال تايوان

من جانب آخر صدقت توقعات العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، حيث ضربت 10 هزّات على الأقلّ تايوان في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي بالتوقيت المحلي بلغ أقواها 6.1 درجة، بحسب ما أفادت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، وهو الأمر الذي توقعه وحذر منه هوجربيتس في تغريدة نشرها يوم الجمعة  الماضي على حسابه في "إكس".

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فقد نجح العلم الحديث في توقّع الأحوال الجويّة بدقّة، ونجح كذلك في تصميم معادلات رياضيّة جعلت من الممكن توقّع ظواهر فلكيّة مثل الكسوف والخسوف.

لكن لا يوجد حتى الآن وفق العلماء والخبراء أي طريقة للتنبّؤ بوقوع الزلازل، لا من خلال حركة الكواكب ولا غيرها، محذّرين من أشخاص ينتحلون صفة خبراء يبثّون الذعر والقلق بين الناس بهدف الشهرة أو جمع التفاعلات على مواقع التواصل.
زلزال قوي وارتدادات

فقد وقع أقوى زلزال بقوّة 6.1 درجة عند الساعة 2,21 من ليل الجمعة/ السبت (18,21 بتوقيت جرينيتش) قبالة الساحل، ضاربا بعمق 24,9 كيلومتر.

وتلته ارتدادات متعدّدة أخفّ قوّة قبل أن يضرب زلزال قويّ آخر عند الساعة 2,49 (18,49 بتوقيت جرينيتش) وقع في الجزء القاري من الجزيرة على مسافة حوالي 40 كيلومترا من مدينة هوالين على الساحل الشرقي، بعمق 18,9 كيلومتر.

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