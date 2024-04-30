الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محافظات

حقيقة نشوب حريق بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم

مطافي، فيتو
مطافي، فيتو

أعلنت إدارة الحديقة الدولية بمحافظة الفيوم، أن ألسنة اللهب التي ظهرت داخل الحديقة كانت عبارة عن حريق بسيط شب في إحدى الأشجار نتيجة سقوط أحد الألعاب النارية على الشجرة، وتم السيطرة على اللهب في الحال بواسطة أنظمة الإطفاء بالحديقة.

وكان رواد صفحات التواصل الاجتماعي ( فيس بوك واكس وانستجرام )، من أبناء الفيوم، قد تداولوا صورة بالسنة نيران تخرج من الحديقة الدولية بمدينة الفيوم، على أنها حريق شب بالحديقة.

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نصائح  للحد من الحرائق

وعند نشوب الحرائق في الوحدات السكنية، أو الإدارية، والمصانع والشركات يحب اتباع إجراءات الوقاية التالية:

1- غلق المفتاح الرئيسي للكهرباء أعلى باب الشقة.

2- غلق مصدر الغاز وطلب شرطة النجدة على رقم 122.

3- محاولة إطفاء الحريق -قدر الإمكان-دون تعرضك والآخرين للخطر.

4- إغلاق الأبواب لاحتواء الحريق ومنع انتشاره.

5- ترك المكان فورًا عند عدم السيطرة على الحريق.

6- عند الهروب بسبب الدخان، ابق منخفضا وتقدم زاحفا على يديك وركبتيك، حيث يجعل الزحف رأسك موجودة في المنطقة الآمنة (من 30 لـ 60 سم) بعيدا عن محتويات الدخان السامة. 

7- عند اشتعال النيران بملابسك أو المتواجدين معك يجب اتباع التالي:

8- توقف عن الحركة تماما؛ لأن الأكسجين مع الحركة يساعد على الاشتعال.

9- انبطح أرضًا واجعل جسدك ملاصقًا للأرض في أسرع وقت.

10- تدحرج عن طريق تحريك جسمك على الأرض بطريقة دائرية أكثر من مرة حتى تطفئ النار.

مسببات الحرائق في المنازل

1-التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2-ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3-التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4-استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

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