الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تحذر: رغم الاستقرار سيول في هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية فى كافة الأنحاء فيما عدا سيناء، حيث إنه من المتوقع أن تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق مختلفة من جنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى حد السيول على مرتفعات جنوب سيناء.

أمطار رعدية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في مصر

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.


حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

Advertisements

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

 

أمطار رعدية

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة من اليوم.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:22

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم الطقس الطقس اليوم الثلاثاء هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

أمطار رعدية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في مصر

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 30-04-2024 فى مصر

طقس الغد، الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس اليوم الإثنين 29_4_2024 في مصر
ads

الأكثر قراءة

استرازينيكا يسبب جلطات، أول رد رسمي من الصحة على مخاوف من تلقي اللقاح المضاد لكورونا

كم سجل سعر جرام الذهب بمحلات الصاغه اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2024

أبرز ملفات القمة المصرية الكويتية بالقاهرة

أمير الكويت يزور مصر اليوم ويلتقي الرئيس السيسي

صفقة القاهرة بين إسرائيل وحماس تشمل جميع المجندات، والسعودية كلمة السر

هل ظهرت إصابات بالجلطات بين المصريين الحاصلين على لقاح استرازينيكا؟ الصحة تجيب

جهود أمنية مكثفة لحل لغز العثور على جثة طالب منزوع الأحشاء بالدقهلية

انتقال قادة حماس إلى الأردن، تفاصيل خلافات قادة الحركة بشأن التواجد في قطر

منوعات

المزيد

ماليزيا والجزائر أبرزها، كنتاكي تغلق المئات من فروعها مع توسع المقاطعة

"سنتكوم" تنشر صورًا لعمليات بناء رصيف المساعدات قرب سواحل غزة

تعرض مطعم الشيف التركي نصرت لهجوم مسلح في إسطنبول

محاكمة ممثل فرنسي شهير بتهمة التحرش خلال تصوير فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 ببداية التعاملات

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في بداية التعاملات

10 مخالفات مرورية لا يجوز التصالح وعقوبتها تصل للحبس، تعرف عليهم

المزيد
ads

انفوجراف

اعتقال نتنياهو ورفاقه.. رعب بحكومة الاحتلال من ملاحقة قادة الاحتلال دوليا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يتحمل الإنسان أوزار غيره؟.. الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الجن والشيطان؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads