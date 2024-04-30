الأرصاد الجوية تحذر: رغم الاستقرار سيول في هذه المناطق
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية فى كافة الأنحاء فيما عدا سيناء، حيث إنه من المتوقع أن تتكون السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق مختلفة من جنوب سيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى حد السيول على مرتفعات جنوب سيناء.
كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائلا للحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.
حالة الطقس نهارا
ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلا
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة من اليوم.
كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:
القاهرة الكبرى والوجه البحري
درجة الحرارة العظمى: 30
درجة الحرارة الصغرى: 17
السواحل الشمالية الغربية
درجة الحرارة العظمى:24
درجة الحرارة الصغرى: 16
السواحل الشمالية الشرقية
درجة الحرارة العظمى:24
درجة الحرارة الصغرى: 18
جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر
درجة الحرارة العظمى:33
درجة الحرارة الصغرى: 23
شمال الصعيد
درجة الحرارة العظمى: 31
درجة الحرارة الصغرى: 16
جنوب الصعيد
درجة الحرارة العظمى:36
درجة الحرارة الصغرى:22
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