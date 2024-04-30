موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

الزمالك، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات بطولة الدوري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

وتقام مباراة الزمالك مع البنك الأهلي يوم الخميس المقبل بالدوري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

ومن المقرر أن تنقل قناة تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري المباراة

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة الدولي، عائدة من غانا، بعد الفوز على دريمز الغاني والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وفر طائرة خاصة لنقل الفريق مباشرة من القاهرة إلى كوماسي ثم العودة مرة أخرى، لتسهيل مهمة الأبيض، حتى لا يتعرض اللاعبون للإرهاق في رحلة السفر.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد، لمواجهة نهضة بركان المغربي في الدور النهائي.



ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب على ملعب نهضة بركان يوم 12 مايو، بينما ستقام مباراة الإياب يوم 19 مايو على ستاد القاهرة.

ممدوح عباس يمنح لاعبي الزمالك مكافأة مالية عقب التأهل لنهائي الكونفدرالية

وكان ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، قد استقر على صرف مكافأة مالية للاعبي الأبيض بعد التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب دريمز الغاني.

وعلمت فيتو أن ممدوح عباس كان قد وعد لاعبي الزمالك بصرف مكافأة مالية ضخمة للاعبين حال التأهل للنهائي وهو ما حدث بالفعل.

وحسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما بابا يارا الرياضي في إياب الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم في القاهرة قد انتهى بالتعادل السلبي ليتأهل الأبيض بمجموع المباراتين بثلاثية دون رد.

موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

وتقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية يوم الأحد (12 مايو)، على أن تقام مباراة الإياب بعد أسبوع وتحديدًا الأحد (19 مايو).

أول رد فعل من حسين لبيب بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

وحرص الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على النزول إلى أرضية ملعب استاد بابا يارا الرياضي، لتهنئة اللاعبين والجهاز الفني بالفوز على دريمز الغاني والتأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد من الدكتور حسام المندوه، أمين الصندوق ورئيس البعثة، وأحمد سليمان عضو المجلس، وعبدالله جورج مستشار المجلس مع رئيس النادي من أجل تهنئة اللاعبين على الفوز والتأهل للمباراة النهائية.

وتوجه الكابتن حسين لبيب بالشكر للاعبين والجهاز الفني على المجهود الكبير المبذول خلال الأيام الماضية والذي أسفر عن الصعود للنهائي، وطالبهم بالاستمرار على نفس المستوى وحصد لقب بطولة الكونفدرالية.



وعلق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تأهل الفريق لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة.

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

وكتب أحمد سليمان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:" كبير القارة يعود من جديد، الحمدلله فوز مستحق ونتيجة عظيمة".

وأتم حديثه:" مبروك للجمهور واللاعبين والجهاز الفني".

الزمالك، فيتو

مشوار جوميز مع الزمالك

خاض جوزيه جوميز 11 مباراة رسمية فقط مع الزمالك بواقع 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز، و5 في بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومباراة في كأس مصر.

حقق جوزيه جوميز الفوز مع الزمالك في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراتين.

حيث تعادل الزمالك بقيادة جوزيه جوميز مع الإسماعيلي في الدوري بأول مباراة للبرتغالي مع القلعة البيضاء، قبل أن يحقق الفوز على أبو سليم الليبي بثنائية مقابل هدف في مجموعات الكونفدرالية، ثم فاز على الداخلية بهدف نظيف في الدوري، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي بنتيجة 2-0، وعاد الزمالك لمنافسات الدوري وخسر من الجونة 3-2، قبل أن يحقق الفوز على فيوتشر في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية بهدفين لهدف، وفي مباراة الإياب تعادل الأبيض مع فيوتشر بنتيجة 1-1، وفي اخر مباراة فاز على الأهلي بنتيجة 2-1 في مسابقة الدوري.

ثم تعادل سلبيا مع دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية قبل أن يفوز على نفس الفريق في مباراة الإياب بنتيجة 3-0.

مشوار الزمالك في الكونفدرالية بعد التأهل للنهائي

بدأ نادي الزمالك مشواره في الكونفدرالية من دور الـ32، حيث خسر في الذهاب أمام أرتا سولار بثنائية نظيفة قبل أن يقوم الأبيض بريمونتادا مثيرة ويحقق الفوز في الإياب بنتيجة 4 / 1، ليصعد لدور المجموعات.

وفي دور المجموعات فاز الزمالك على أبو سليم بهدف دون رد في الجولة الأولى، قبل أن يضرب سوار الغيني برباعية نظيفة في الجولة الثانية، ثم فاز على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل أنجولا سلبيًا في الجولة الرابعة ثم فاز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، وفي الجولة الأخيرة احتسب كاف نقاط المباراة لصالح الزمالك بعد تخلف فريق سوار الغيني عن الحضور إلى مصر وخوض المباراة.

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وفي ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية استطاع الزمالك الفوز على فيوتشر بهدفين مقابل هدف.

وفي مباراة إياب دور ربع النهائي تعادل الزمالك مع فيوتشر بنتيجة 1-1، ليصعد الأبيض لنصف النهائي مستفيدا بالفوز ذهابا 2-1.

وفي ذهاب نصف نهائي البطولة، تعادل الزمالك سلبيا مع نظيره دريمز الغاني قبل أن يفوز على الفريق الغاني بثلاثية نظيفة في لقاء الاياب.