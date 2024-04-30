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نقيب الممثلين يترأس لجنة الحكم ومناقشة لرسالة دكتوراه بجامعة المنصورة

نقيب التمثيلين بجامعة
نقيب التمثيلين بجامعة المنصورة، فيتو

ترأس الدكتور أشرف ذكي، أستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، نقيب الممثلين، لجنة الحكم والمناقشة على رسالة دكتوراه بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة المنصورة بعنوان: "دور قنوات الأفلام الوثائقية على موقع اليوتيوب في دعم الوعي السياحي للجمهور المصري.

وذلك "تحت إشراف الدكتور أحمد أحمد عثمان، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بكلية آداب المنصورة، وعضوية الدكتورة دعاء البنا الأستاذ المساعد بكلية الإعلام الجامعة الحديثة للتكنولوجيا.

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وناقش نقيب المهن التمثيلية، الباحث محمد رفاعي شوقي، الذي حصل على مرتبة الشرف الأولي مع التوصية بطبع وتداول الرسالة مع الجامعات الأجنبية.

وعقب المناقشة، شارك نقيب الممثلين بالصالون الثقافي للدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور محمود الجعيدي، عميد كلية الآداب بالجامعة، لإدارة جلسة نقاشية حول: «الفن وأثره في تشكيل الهوية».

وأكد دور الفن في الارتقاء بالذوق العام للجمهور وتعميق الشعور بالانتماء لدي المواطن المصري من خلال التعبير عن عناصر الهوية المصرية وترسيخها في عقول المواطنين المصريين.  

وفي رحَّب الدكتور شريف يوسف خاطر بتشريف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدا أن الفن رسالة يجب أن تصل لكل مصري وهو وسيلة لتشكيل الوعى والوجدان بالهوية الوطنية.

وفي ختام الجلسة، أهدى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية درع جامعة المنصورة.

وأشار إلى أن الجامعة لديها مسئولية لتنمية الوعي وإثراء الثقافة  وتقدم موضوعات تهتم ببناء الشخصية المصرية  والفن يقدم دور هام في تشكيل الهوية الوطنية ويعمل على تعزيز الشعور بالانتماء لدى الشباب،  وهناك مسئولية اختيار وسائل الفن والشخصيات المؤثرة  التي تعمل على الارتقاء بالذوق والحس الوطنى وتنمية الولاء والانتماء للوطن، ولقد امتد دور الفن والتأثير في وجدان الشعب المصرى داخل وخارج مصر بين الجاليات المصرية في الخارج وحرصهم على التمسك بالفن المصرى.

وأعرب عن تقديره لدور الفن والأعمال السينمائية في إبراز الروح المصرية وهويتها على مستوى العالم العربي، مثمنا الدور الذي تقوم به نقابة المهن التمثيلية في الارتقاء بالذوق الفني والمحافظة على الهوية المصرية.

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