زاهي حواس يفجر قنبلة في وجه إسرائيل بعد هجوم الإعلام العبري عليه (فيديو)

زاهي حواس، رد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الاَثار الأسبق، على الهجوم الذي تعرض له من وسائل الإعلام الإسرائيلية والتي وصفته بالكاره لإسرائيل.

عصر الهكسوس

وقال زاهي حواس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": الإعلام الإسرائيلي مغرض ويحاولون بشتى الطرق زعم أن اليهود عصر الهكسوس في مصر القديمة، وكان هناك عالم اآثار نمساوي يهودي صرح له للعمل بالاآثار لمدة 30 سنة في مصر وبعدما تم كشفه طرد من مصر، لأنه كان يحاول نسب كل ما يتم اكتشافه لليهود.

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حقيقة فرعون موسى

وأضاف:"لم أصرح بأي تصريحات ضد الكتب السماوية، وبصفتي عالم اَثار أؤكد أنه لا يوجد دليل على وجود فرعون موسى، ولا يوجد دليل على وجود اليهود في مصر القديمة في عصر الآثار، رغم أن هناك لوحة موجودة في المتحف المصري يطلق عليها لوحة النصر أو بني إسرائيل، وسميت هذه اللوحة ببني إسرائيل لأن عالم الآثار ترجم كلمة على أنها إسرائيل وكل علماء اللغة في العصر الحديث قالوا إنها ليست كلمة إسرائيل علي الإطلاق".

وتابع:"لا يوجد في الكتب السماوية ما هو موجود عن فرعون موسى غير موجود في الاَثار، وبالتالي الملك في مصر القديمة لكي يكون إله ويذهب الي الجنة لابد أن يبنى مقبرة لكي يدفن فيها ويبنيى معابد لكي يتعبد فيها للآلهة ويعبدوه فيها ويوحد مصر العليا والسفلى ويهزم اعداء مصر في هذه الحالة يصبح إله، هل سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف وسيدنا موسى يدخلوا في هذه المنطقة؟ لأ طبعا، مقابر الأقصر كلها عبارة عن كتب تحاول تساعد الملك لكي يصعد للسماء وهي كتب دينية فرعونية، المناطق كلها الملك يقدم قرابين".

كذب بني إسرائيل

وأكد:"كل ما قيل عن كلام الإسرائيليين بوجود برديات تتحدث عن بني إسرائيل في مصر كذب ونصب واحتيال، وهذا من باب تحدثي كعالم اَثار، وليسوا بناة الأهرامات".