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أخبار مصر

بردية الأسرار، زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن بناء الأهرامات (فيديو)

الدكتور زاهي حواس،
الدكتور زاهي حواس، فيتو

بناء الأهرامات، كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الاَثار والمصريات، سر بناء الأهرامات الذي حير العالم، موضحا:"لدينا أدلة تثبت أن المصري القديم في عصر الملك خوفو بالدولة القديمة بالأسرة الرابعة أنشأ نهر نيل آخر إلي الناحية الغربية من النهر الحالي منذ 4600 عام وهو لا يزال موجودا علي الخرائط باسم بحر اللبيني".

 

إنشاء نهر النيل الثاني 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"المصري القديم لما أنشأ نهر النيل الثاني لكي يكون قريبا من الأهرامات قطع به قناة انتهت بميناء خاص بالملك خوفو في القرية الثانية أمام نزلة السمان والميناء الخاص بالملك خفرع أمام معبد أبو الهول".

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بردية سر بناء الأهرامات 

وأوضح:"بردية وادي الجرف تتحدث لأول مرة عن بناء الأهرامات، وفيها يتحدث رئيس العمال أنه قدم من الدلتا وكان يعمل لدى الملك خوفو وأخذ 40 عاملا وذهبوا إلي طرة لقطع الحجارة التي سيتم كساء بها الهرم وحكى عن كيفية تقطيع الحجارة وتهذيبها وكيفية نقلها بزحافات علي مركب ضخم والمركب كانت تطلع من منطقة طرة حتى تصل إلى الجيزة، وتحدث أنهم كانوا يبيتون في الجيزة ثم ينقلون الحجارة ويطلعوها فوق الهرم".

 

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تفاصيل بناء الأهرامات 

وتابع:"كل ما يخص بناء الأهرامات لم يعد سرا إطلاقا ، ولدينا أدلة لكل ما يخص بناء الهرم ونقل الحجارة والزوايا وكل شئ، ولا يجب الاستماع لغير المتخصصين".

 

في وقت سابق، قال الدكتور زاهي حواس عالم الاَثار:"كل ما ذكر وتردد عن لعنة الفراعنة مجرد وهم ليس له أي أساس من الصحة أو الواقع".


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