الثلاثاء 30 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس مجلس الأمن الدولي: استخدام القوة لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب

مجلس الأمن، فيتو
مجلس الأمن، فيتو

رفح الفلسطينية، قالت فانيسا فرايزر الرئيس الحالي لمجلس الأمن: إنه يجب توفير كافة المساعدات اللازمة للفلسطينيين لممارسة حياتهم اليومية.

توسعة نطاق النزاع إلى رفح

وأضافت خلال تصريحاتها بقناة "القاهرة الإخبارية": ندين أي توسع في نطاق النزاع الي رفح الفلسطينية.

تهجير الفلسطينيين 

وتابعت: أي استخدام للقوة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي ويعد جريمة حرب وفق معاهدة "فيينا".

السيسي وبايدن يشددان على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية

مدبولي: مصر تبذل أقصى جهد لتفادي أي هجوم على رفح الفلسطينية

اجتياح رفح الفلسطينية 

وأشارت إلي أنه تم الحديث مع إسرائيل أن اجتياح رفح الفلسطينية خط أحمر.

Advertisements

خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية

وشدد الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن، كما تم التشديد على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلًا عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضًا الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، كما أكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

هذا، وقد تم خلال الاتصال تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة،  ومواصلة العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل رفح الفلسطينية اجتياح رفح الفلسطينية مجلس الامن رئيس مجلس الامن رفح

مواد متعلقة

السيسي وبايدن يشددان على خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية

سامح شكري لنظيره الفرنسي: أي تحرك عسكري على رفح يدفع لطريق غير معلوم العواقب

تفاصيل لقاء سامح شكري مع وزير خارجية البحرين.. حذر من مخاطر أي عملية عسكرية برية في رفح الفلسطينية.. وبحث الاستعدادات لانعقاد القمة العربية الـ 33

مشهد يدمي القلوب، أهالي مدينة رفح يشيعون جثامين 25 شخصا استشهدوا بنيران الاحتلال
ads

الأكثر قراءة

عباس شراقي يزف بشرى سارة عن حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام

ماذا تفعل مصر حال حدوث اجتياح لرفح الفلسطينية؟ الحكومة تجيب

اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن موعد الانخفاض الكبير في اسعار البيض (فيديو)

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

أول قرار من جوميز عقب عودة الزمالك من غانا

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 30-04-2024 فى مصر

الأزمة والحل، مصر تضع العالم أمام حقيقة الوضع في فلسطين (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الإثنين

منوعات

المزيد

دراسة جديدة تحدد موعد انقراض البشرية

باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 29-4-2024 في ختام التعاملات

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

أمين «البحوث الإسلامية»: القرآن الكريم طوق النجاة للأمة الإسلامية والإنسانية

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية
ads