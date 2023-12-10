منى ماهر: يعقوب الشاروني رائد في الكتابة للأطفال (فيديو)

قالت منى ماهر، عضو مجلس اتحاد كتاب مصر ونادي القصة المصري: إن يعقوب الشاروني كاتب رائد في مجال الكتابة للأطفال

تكريم يعقوب الشاروني

جاء ذلك خلال تكريم نادي القصة، والمركز القومي لثقافة الطفل، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية اسم الكاتب يعقوب الشاروني، وذلك بإهداء الدرع القومي للطفل للدكتورة هالة الشاروني، وذلك ببيت الست وسيلة التاريخي بحي الأزهر.

ووصفت منى الندوة بأنها قيمة لأن الاعتراف بقيمة الكبار وبفضلهم شيء مهم، ورغم رحيل الشاروني ستظل أعماله محفورة في الأذهان.

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الجانب الإنساني ليعقوب الشاروني

وتابعت:"اكتر حاجة موجودة عند الكاتب يعقوب الشاروني الجانب الإنساني لديه عالي جدا، وهذا جانب مهم يجب أن يتواجد في كاتب كتب الأطفال لأن الأطفال كائنات تلقائية بطبيعتها"



يعقوب الشاروني ترك ميراثا أدبيا

وقال الشاعر عبده الزارع، عضو مجلس اتحاد كتاب مصر: إن هذا الشاروني ترك لنا ميراثا أدبيا ويوم ما سمعت رحيله، قولت حاسس أننا بقينا أيتام وذلك برحيل الكاتب الكبير يعقوب الشاروني لانه كبيرنا في اي شيء نرجع له في كتابات الأطفال

يعقوب الشاروني متواضع ومعطاء

وتابع:"سألته لماذا تحرص على حضور كل ندوات أدب الطفل، قال لي كي أتعلم فكان معطاء ومتواضع وكان دائما يرسل لي عدد كبير من كتب الأطفال وكان يرسل لنا مخطوط القصة الجديدة التي كتبها على الايميل لنقول أرانا فيها وتعلمت منه الإلتزام"

عطاء يعقوب الشاروني لم يكن معطاء ثقافيا فقط

وأردف:"فعطاءه لم يكن ثقافيا فقط فهو كريم في بيته وسفرته كانت مليئة بشتى أنواع الأكل وحقيبته مليئة بالعديد من الكتب الثقيلة، وكنت أتعلم في منزله الكثير وكان نصيحته لي الكتابة دائما"

يعقوب الشاروني في عيون كتاب أدب الطفل

ويقام اللقاء تحت عنوان "الشاروني في عيون كتاب أدب الطفل"، وتديره الكاتبة منى ماهر ويشارك فيه كل من: “هالة الشاروني، أحمد عبد النعيم، عبده الزراع، أحمد زحام، هبة عبد الفتاح، وليد كمال، صفية إسماعيل، محمد سيد عبد التواب، منتصر ثابت، عبد الله مرشدي، مصطفى غنايم، سيد نجم، محمد عبد الحافظ ناصف”.