حملات تموينية لضبط الأسواق وتحرير محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية
شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة.
يأتى ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على أسواق السجائر.
أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على قطاع أسواق السجائر.
تموين الإسكندرية
قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة ونبيل عسكر مفتش الإدارة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملة تموينية على قطاع أسواق السجائر والتى أسفرت عن الآتي:
تحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وتم مصادرة ٣٣٣ علبة سجائر، وتحرير محضر حيازة وعرض وبيع سجائر محلية بدون فواتير وتم مصادرة عدد ٦٠ علبة سجائر lm، وتحرير محضر حيازه وعرض وبيع سجائر مهربة ضربيا وجمركيا وغير مدون عليها تحذير وزارة الصحة وتم مصادرة ١١٠ علب سجائر وتحرر محضر عدم إعلان عن أسعار المخبوزات والخبز السياحي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.
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