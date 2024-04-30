عرض "والعشاء على شرفك" ضمن مهرجان المسرح العالمي بمعهد الفنون المسرحية اليوم

يقدم فريق العرض المسرحي "والعشاء على شرفك" مساء اليوم الثلاثاء، مشاركته في مهرجان المسرح العالمي بدورته الـ 39، والذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، حيث ينطلق العرض في تمام السابعة مساء على خشبة مسرح المعهد.

مسرحية والعشاء على شرفك

العرض المسرحي "و العشاء على شرفك" مأخوذ عن نص "مطعم القردة الحية" من تأليف جونكور ديلمان، دراماتورج أحمد عصام، إخراج محمد فاروق.

مهرجان المسرح العالمي

ويشارك بمهرجان المسرح العالمي في دورته الـ 39 هذا العام 10 عروض مسرحية وتحمل الدورة اسم الدكتور الراحل علاء عبد العزيز.

Advertisements

وتقدم عروض مهرجان المسرح العالمي 39 في الفترة من 27 إبريل الجاري حتى 6 مايو المقبل، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ويقام برعاية رئيس الأكاديمية الدكتورة غادة جبارة، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أيمن الشيوي.