موعد عرض "قبل أن تبرد القهوة" ضمن فعاليات مهرجان المسرح العالمي

يقدم فريق العرض المسرحي "قبل أن تبرد القهوة" مشاركته في مهرجان المسرح العالمي بدورته الـ 39، والذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وذلك يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل.

مسرحية قبل أن تبرد القهوة

وتعرض المسرحية على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية. وذلك في تمام السابعة مساء، حيث يتم توزيع تذاكر العرض مجانا للجمهور ابتداءا من الخامسة مساء.

فريق مسرحية قبل أن تبرد القهوة

ومسرحية "قبل أن تَبرُد القهوة" مأخوذة عن رواية الكاتب الياباني توشيكازو كواغوشي، بطولة بسمة دويدار، محمد الغزاوي، چورچ شحاتة، يسرا المنسي، نورا عصمت، يحيى شعبان، محمد أسامة الهادي، مريم عاطف، ديكور خلود محمود، ملابس وميكياچ مشمشة كابر، إضاءة ياسمين هاني، دعاية وإعلان هشام محمد، أشعار محمود البنا، تأليف موسيقي وألحان اسلام شيتوس، مخرجان منفذان حسن علي وأحمد حامد، إعداد أنس النيلي، إخراج محمد الديب.

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مهرجان المسرح العالمي

وتقدم عروض مهرجان المسرح العالمي في دورته 39 في الفترة من 27 إبريل الجاري حتى 6 مايو المقبل، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ويقام برعاية رئيس الأكاديمية الدكتورة غادة جبارة، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أيمن الشيوي.