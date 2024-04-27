تنطلق الليلة.. تفاصيل الدورة 39 من مهرجان المسرح العالمي

تنطلق مساء اليوم السبت، فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان المسرح العالمي الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، حيث يشارك بالمهرجان هذا العام 10 عروض مسرحية وتحمل الدورة اسم الدكتور الراحل علاء عبد العزيز.

عروض مهرجان المسرح العالمي

ويشارك في المهرجان عروض "حر من الداخل" إخراج مصطفى طلعت، "الخطة المثالية" من إخراج باسم داود، "وردة زرقاء" من إخراج سعيد سليمان، "العشاء على شرفك" من إخراج محمد فاروق، "تحت الحصار" من إخراج محمود صلاح.

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بالإضافة إلى عروض "قبل أن تبرد القهوة" من إخراج محمد الديب، "ضد النسيان" من إخراج إسلام تمام، "أنتم يامن هناك" من إخراج فادي أحمد، "الدائرة" من إخراج مينا لويز، "الأشجار تموت واقفة" من إخراج مهند الدسوقي.

مهرجان المسرح العالمي

وتقدم عروض مهرجان المسرح العالمي في دورته 39 في الفترة من 27 إبريل الجاري حتى 6 مايو المقبل، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، ويقام برعاية رئيس الأكاديمية الدكتورة غادة جبارة، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور أيمن الشيوي.