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حوادث

تحرير 2336 قضية تموينية و114 مخالفة مخابز خلال حملة بجنوب سيناء

حملة على المخابز،فيتو
حملة على المخابز،فيتو

شنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة استهدفت المخابز بمحافظة جنوب سيناء لضبط كافة المخالفات.

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وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة،عن ضبط 2337 قضية تموينية، و114 قضية مخابز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدا.

وعلى جانب آخر، قام اليوم المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بحملة تموينية مكبرة على الأنشطة التموينية المختلفة محطات تموين السيارات والثلاجات ومخازن المواد الغذائية، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. 

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وأسفرت الحملة عن تحرير محضر تجميع ٤٨٥٠ لتر سولار محملة بسيارة بهدف التربح والتهريب وتحرير محضر لثلاجة مواد غذائية لحيازتها مواد غذائية منتهية الصلاحية بمنطقة أبيس وتم مصادرة الآتى عدد ٣٥ بار لانشون باجمالى ١٧٥ كجم وعدد ١٩٠علبة لانشون وعدد ٦علب صوص شيدر باجمالى ٣٦كجم وعدد ٢ قرص جبنة تركى باجمالى ٢٢كجم وعدد ٥٤ عبوة جبنة، وتحرير محضر لمخزن مواد غذائية لحيازته عدد ٢٠٤٠ علبة بسكويت منتهية الصلاحية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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