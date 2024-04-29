حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات  بمدينة 15 مايو

شن جهاز مدينة ١٥مايو حملة على كافة الاشغالات والمخالفات على مستوى جميع المراحل بالمدينة، وشن حملة على أسواق المرحلة الأولى والثالثة والباعة الجائلين بالمدينة. واكد المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو على إزالة كافة الإشغالات ببعض أسواق المرحلة الأولى والباعة الجائلين وبعض من منافذ البيع، لافتا بأنه تم التحفظ على جميع المحتويات بمخازن الجهاز.

واضاف بأن الحملة رصدت أيضا بعض الإشغالات والمخالفات ببعض المجاورات بالمرحلة الثالثة وعلى الفور تم إزالة جميع الإشغالات والتحفظ على كافة المحتويات. وأوضح بأن الحملة رصدت قيام صاحب قطعة أرض مصنع بالمنطقة الصناعية الأولى بالمجاورة ٢٧ القيام باعمال البناء وبمراجعة المستندات الخاصة بقطعة الأرض تم اصدار إيقاف أعمال لحين الانتهاء من أستكمال باقى الأوراق . وطالب جميع الإدارات المختصة بالجهاز بالمرور الدورى على مستوى كافة المراحل بالمدينة لرصد كافة سبل الإشغالات والمخالفات وجميع مظاهر العشوائيات والعمل على إزالتها على الفور للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

تابع المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أعمال تنفيذ مشروع (سكن كل المصريين) بالتجمع الثالث حيث جارى تنفيذ عدد (222 عمارة سكنية) بإجمالي عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

وأكد ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لكافة الأعمال وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.



وتم تفقد منطقة ( إمتداد النرجس ) بالتجمع الثالث ( بيت الوطن) المطروح للعاملين بالخارج.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة للانتهاء من أعمال الكهرباء والبدء الفوري فى أعمال الطرق وفى نفس السياق أكد على المسؤولين بضرورة متابعة اى مخالفات بالمنطقة سواء مخالفات بناء أو مخالفة آلوان الواجهات المعتمدة وتسجيل المخالفة فورا بالصور واللوكيشن على سستم الجهاز من خلال التابلت الخاص بذلك.

ترأس الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، بحضور مساعدى نواب رئيس الهيئة، وممثل عن اللجنة المختصة بالتسعير، ورؤساء أجهزة مدن (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحفيز الاستثمار بالمدن الجديدة.

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وفى بداية اجتماع الوحدة، أكد الدكتور وليد عباس، أهمية مواصلة النجاح الذي تحققه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها، فى توفير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة الفرص الاستثمارية المطروحة وفقًا لآلية السداد بالدولار تحويلًا من الخارج، والتى حققت نجاحًا كبيرًا وشهدت إقبالًا متزايدًا من المستثمرين، وخاصة بعد إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي، منذ 4 فبراير الماضي.

وقدم المشرف على مكتب وزير الإسكان، شرحًا وافيًا حول إجراءات تخصيص الأراضي بمختلف المساحات والأنشطة بالمدن الجديدة، من خلال الآليات المتنوعة التي أتاحتها الهيئة لتوفير الفرص الاستثمارية سواء بالعملة المحلية أو بالدولار تحويلًا من الخارج، موجهًا رؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المستثمرين غير الجادين، والمتابعة المستمرة لموقف تنفيذ المشروعات التنموية بالأراضي المخصصة للمستثمرين، وعدم التهاون مع غير الملتزمين بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وكذا تحصيل المبالغ المالية المستحقة على تلك الأراضى، من أجل الإسراع بمعدلات التنمية بالمدن الجديدة.

واستعرض نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، خلال ترأسه اجتماع وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، حجم الإنجازات والاستثمارات بمدن (6 أكتوبر - القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر)، واستمع لمداخلات رؤساء أجهزة تلك المدن، وأجاب عن استفساراتهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد فى جذب الاستثمارات فى مدنهم، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وعرضها على المستثمرين، والعمل بشكل غير تقليدى على إيجاد مصادر تمويل دائمة لضمان استدامة التنمية بالمدن الجديدة.

وأشار عباس، إلى أن وحدة إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم مختصين وخبراء في حوكمة الاستثمار والمستثمرين، وتتولى دراسة وابتكار فرص استثمارية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها لتحقيق إيرادات للمدن وزيادة التنمية الاقتصادية بها، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه طلبات الاستثمار (المحلي – الأجنبي) الراغب في ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة (الصناعية - الخدمية - اللوجستية )، والبحث والتطوير في سبل إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين، من خلال الخبراء والمختصين.