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اقتصاد

رئيس جامعة الملك سلمان: نهضة تنموية وتعليمية كبيرة تشهدها سيناء

جامعة ملك سلمان،فيتو
جامعة ملك سلمان،فيتو

 قال الدكتور "أشرف سعد الدين "، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، إن محافظة سيناء تشهد تطويرا كبيرا لجامعات الحكومية وزيادة الكليات الخاصة والتكنولوجية، وأيضًا الكليات الأهلية من أجل النهوض بمسيرة التعليم.

وأوضح الدكتور "أشرف سعد الدين "، رئيس جامعة الملك سلمان الأهلية، أن الدولة حرصت على تأسيس الجامعات في سيناء تستهدف من خلالها الطلاب محليًا فقط، بل يتم النظر إلى الأسواق العالمية ومتطلباتها العصرية الحديثة.

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 وتابع الدكتور أشرف سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحياة"، أن جامعة الملك سلمان تعمل فى 15 مجالًا علميًا، ولهذا تم اختيارها بدقة متناهية تتناغم مع طبيعة المدن المحيطة من الجامعة وسيناء، لافتا إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على هذه الجامعة والسعة الحالية تشمل 15 ألف طالب، وكل فرع له مساحة الجامعة تتوسع فيها.

 

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