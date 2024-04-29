حددت وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية المستندات المطلوبة لتقديم طلبات تصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة

والمستندات المطلوبة كالتالي:

صورة بطاقة الرقم القومي

المستند الدال على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة

المستند الدال على تاريخ المخالفة

3 نسخ من الرسومات المعمارية المخالفة المنفذة على الطبيعة

نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص

تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبني

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شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير

الإيصال الدال على سداد رسم فحص ودراسة الطلب

الإيصال الدال على سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع

عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق بالنسبة لحالات التعدل على حقوق الارتفاق المتبادلة

المستند الدال على الموافق على تقنين وضع اليد وذلك بالنسبة لمخالفة التغدي بالبنتء على الاراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة \

شهادة منسوب لاعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية للمساحة

خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبني محل المخالفة مع خطوط التنظيم

نسخة رقمية من كافة المستندات المرفق بطلب التصالح.

موعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح

ووفقا لما تم الاعلان عنه فموعد تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء سيكون5 مايو المقبل، بعد مرور شهر من إصدار اللائحة التنفيذية التي صدرت فى 4 أبريل الماضي.

تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء

ومن أبرز التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح بعد تعديله استكمال الأوراق أو الأعمال، أي بمعنى من حصل على نموذج 10 من المواطنين سوف يستطيع استكمال الإجراءات لأنهاها بشكل كامل، أيضا التعديات التي كانت على خطوط التنظيم المعتمدة سوف يكون لها تصالح مع وجود اشتراطات، والمخالفات التي تمت للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أصبح يمكن التصالح عليها مع وجود اشتراطات، وأيضا المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة وبوجود اشتراطات، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني.

وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء الفئات التي لم يتم التصالح عليها والمستثناة من التصالح في القانون.

وفي التقرير التالي نستعرض موعد البدء في تنفيذ اللائحة التنفيذية، وأهم التسهيلات التي يقدمها قانون التصالح فى مخالفات البناء.

هناك حالات لا يجوز التصالح فيها وبالتالي ستتم إزالتها.

جاء ذلك وفقا لنص الـمــادة (3) من القانون كالتالي: