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8 مصابين في حادث تصادم 3 سيارات بالنوبارية في البحيرة

٨ مصابين في حادث
٨ مصابين في حادث تصادم ٣ سيارات بالنوبارية في البحيرة، فيتو

أصيب 8 مواطنين في حادث اصطدام 3 سيارات ميني باص، أمام  مدخل قرية ابو العطا بمركز النوبارية في محافظة البحيرة.

 

8 مصابين في حادث تصادم ٣ سيارات بالنوبارية في البحيرة

 

كانت الأجهزة المعنية بمحافظة البحيرة قد أخطرت بوقوع حادث تصادم لـ ٣ سيارات ميني باص، امام  مدخل قرية ابو العطا بمركز النوبارية في محافظة البحيرة  ووجود ٨ مصابين وتم نقلهم لمستشفى غرب النوبارية المركزي.

 

والمصابين في الحادث هم كلا من " ح.ال  ٤٥ سنة" انثي مقيم بالنوبارية مصابا بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم تحت الفحص و" ع.خ   ذكر ٤٥ سنة" ذكر مقيم بالنوبارية مصابا بجرح قطعي بالرأس تحت الفحص و" ر.ال ٤٠ سنة" انثي مقيمة بالنوبارية مصابا 
تحت الفحص و"ن.ا  ٢٥ سنة" ذكر مقيم بالنوبارية مصابا بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم تحت الفحص

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و "ك.م  ٣٦ سنة" ذكر مقيم بالنوبارية مصابا باشتباه كسر بالكتف الايسر  تحت الفحص و" ا.ق ٣٦  سنة" ذكر مقيم بالنوبارية مصابا بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم تحت الفحص،تحت الفحص و"ع.م  ٣٤ سنة" ذكر مقيم بالنوبارية مصابا بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم تحت الفحص، و" ا.ص ٣٢ " ذكر مقيم بالنوبارية مصابا بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم تحت الفحص.

 

وجاري تقديم الرعاية الطبية لهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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