حملات مكبرة على أفران الخبز البلدي والسياحي بالجيزة (صور)

شنت محافظة الجيزة حملات على أفران الخبز البلدي والسياحي والفينو بنطاق حي الوراق للوقوف علي الالتزام بالأوزان والسعر المحدد للخبز وتم ضبط عددًا من المخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بتواجد حي الوراق الإدارات التموينية والبيطرية وشملت الحملات شوارع الغاز و١٠ والعروبة والأبحاث والقومية العربية وكورنيش النيل.



مجهودات مديرية التموين بالجيزة



وكان قد تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.

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حيث ‏‎اطلع محافظ الجيزة على حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية أمس على دائرة البدرشين والعياط والصف لمتابعة تنفيذ قرار وزير التموين بإنتاج خبز فينو وخبز سياحي بأوزان وأسعار قانونية وتنفيذ حملات تموينية مكثفة والمرور على المخابز والمطاعم؛ لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من الالتزام بأسعار الخبز وتقديم منتج آمن للمستهلك حيث تم تحرير عدد من المحاضر لمخابز بلدية والسياحية بإجمالي ٥٠ مخالفة ما بين نقص وزن لرغيف الخبز وبيع بأزيد من السعر.

ضبط ٦ أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية

وأسفرت الحملات عن ضبط ٦ أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية وسيارة محملة بالدقيق البلدي المدعم لبيعها في السوق السوداء من أجل التربح لغرض غير المخصص لها.



كما تمكنت الحملات من ضبط سيارة محملة بعدد ٢٠٨ أسطوانات بوتاجاز مدعمة لبيعها في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها، بالإضافة إلى ضبط محطة وقود سيارات تتلاعب في كميات السولار وقامت بتجميع كمية قدرها ٥٢٤٨ لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.