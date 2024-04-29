حملات الداخلية تضبط 248 توك توك فى الإسكندرية و46 قضية تسول بجنوب سيناء

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة استهدفت دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية لضبط الباعة الجائلين ومركبات "التوك توك" المخالفة.

الداخلية تشن حملة تضبط 248 توك توك فى الإسكندرية و46 قضية تسول بجنوب سيناء

و أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط ( 575 مخالفة باعة جائلين ورفع إشغالات طريق – 248 مركبة توك توك مخالفة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات لضبط المخالفات.

كما إضطلعت الأجهزة الأمنية بمحافظة جنوب سيناء بعدة حملات إستهدفت جرائم التسول بنطاق المحافظة، وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 46 قضية تسول،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتكثيف الحملات لضبط المخالفات.

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