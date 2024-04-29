الأولمبي الياباني يفوز على العراق 2-0 بنصف نهائي أمم آسيا ويتأهل لأولمبياد باريس

أولمبياد باريس، حقق منتخب اليابان الأولمبي فوزا مستحقا على نظيره منتخب العراق بهدفين مقابل لاشيء، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على استاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.

اليابان تتأهل لأولمبياد باريس

بهذا الفوز ضرب منتخب اليابان موعدا مع نظيره منتخب أوزبكستان في نهائي بطولة أمم آسيا تحت 23 سنة، بعدما ضمنا رسميا التأهل معا لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، بصرف النظر عن نتيجة المباراة النهائية المحدد لها مساء الجمعة المقبل.

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شهدت المباراة سيطرة وإستحواذ لصالح المنتخب الياباني في أغلب فتراتها، وسط محاولات هجومية محدودة للمنتخب العراقي، ورجحت السرعة والتحول السريع والإنضباط التكتيكي كفة المنتخب الياباني، الذي نجح في إستغلال الهجمات التي أتيحت له في تسجيل هدفي الفوز.

وصيف آسيا منافس مصر في أولمبياد باريس

بذلك تحددت هوية الفريق الثالث الذي سيواجه المنتخب الأولمبي المصري، في دور المجموعات بأولمبياد باريس 2024، حيث سيكون أحد منتخبي اليابان أو أوزبكستان، طرفي المباراة النهائية ببطولة أمم أسيا، والتي ستقام مساء الجمعة المقبل، والخاسر فيها سيكون هو الفريق الرابع في مجموعة منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

أوقعت قرعة مافسات كرة القدم بأولمبياد باريس منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان ووصيف بطل آسيا، الذي تتحدد هويته في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل، والتي ستجمع منتخب أوزبكستان مع منتخب اليابان.



موعد مباراة نهائي كأس آسيا

وتقام الجمعة المقبل المباراة النهائية لبطولة أمم أسيا تحت 23 سنة وستجمع بين منتخبي اليابان وأوزبكستان، فيما تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين العراق وإندونيسيا لتحديد الفريق صاحب بطاقة التأهل الثالثة لأولمبياد باريس.

الفريق الخاسر في مبارلة تحديد المركز الثالث في كأس أسيا بين العراق وأوزبكستان سيواجه منتخب غينيا رابع أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والفائز منهما في مباراة ملحق التصفيات سينتزع بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

وأوقعت قرعة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان ووصيف بطل آسيا.

وتنطلق المنافسات الأولمبية في 24 يوليو، على أن تستمر حتى موعد المباراة النهائية في 10 أغسطس المقبل.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

الجولة الأولى: مصر ضد الدومينيكان على ملعب لا بوجوار في 24 يوليو

الجولة الثانية: مصر ضد وصيف آسيا على ملعب لا بوجوار في 27 يوليو

الجولة الثالثة: مصر ضد أسبانيا على ملعب بوردو في 30 يوليو

وتأهل المنتخب الأولمبي المصري إلى أولمبياد باريس 2024، بعد احتلال وصافة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، إثر خسارة المباراة النهائية أمام المغرب، ليكتب فريق المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المشاركة الأولمبية رقم 13 للفراعنة الصغار.

وشارك المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو 2020 الماضية بقيادة فنية للكابتن شوقي غريب، وكانت مع أسبانيا في نفس المجموعة، وإلى جوارهما الأرجنتين وأستراليا.

مشوار مصر في أولمبياد طوكيو

وتعادلت مصر سلبيًا مع إسبانيا ثم خسرت 0-1 أمام الأرجنتين قبل أن تهزم أستراليا 2-0، وتتأهل في المركز الثاني خلف الماتادور.

وودعت مصر الأولمبياد على يد البرازيل في ربع النهائي بخسارة 0-1 بهدف ماتيوس كونيا.