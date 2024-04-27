المنتخب الأولمبي يخوض وديتين أمام منتخب الأرجنتين بمعسكر يونيو

المنتخب الأولمبي، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، على خوض مباراتين وديتين أمام منتخب الأرجنتين بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، خلال الأجندة الدولية للفيفا بشهر يونيو المقبل.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأولمبي، أن ميكالي وافق على خوض مباراتين وديتين أمام منتخب الأرجنتين على ملعبها، خاصة أنه لم يخض أي مباريات ودية مع المدرسة اللاتينية من قبل، ورأى أن معسكر يونيو سيكون فرصة طيبة للاحتكاك مع منتخبات أمريكا اللاتينية من خلال مواجهة منتخب التانجو الأرجنتيني على ملعبه.

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وأضاف المصدر، أن ميكالي رفض الموافقة على عرض المنتخب الياباني، خاصة أن تأهل الأخير لأولمبياد باريس ليس مضمونا، كما أن دورة تولون بفرنسا تغير نظامها وباتت أغلب المنتخبات المشاركة فيها بعيدة عن المنتخبات المشاركة في أولمبياد باريس، وبالتالي فإن المشاركة فيها لن تفيد المنتخب الأولمبي فنيا بالشكل الذي يريده الخواجة ميكالي، لذلك كان الاختيار الأفضل له هو مواجهة الأرجنتين بأجندة يونيو.

الاجتماعات التحضيرية للجنة المنظمة لمسابقة كرة القدم

وانطلقت الأسبوع الماضي الاجتماعات التحضيرية للجنة المنظمة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 والتي يشارك فيها منتخب مصر.

وحضر محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب اجتماعات اللجنة اليوم، ومن المقرر أن يقوم بزيارة مع مسئولى اللجنة لمعاينة أماكن الإقامة وملاعب التدريبات.

وتلعب مصر ضمن المجموعة الثالثة بجانب كل من: إسبانيا - ووصيف كأس آسيا 2024 تحت 23 عامًا، وجمهورية الدومينيكان.

جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس

وتقام مباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس على النحو التالى:

الجولة الأولى: منتخب مصر يواجه الدومينيكان 24 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثانية: منتخب مصر يواجه وصيف آسيا 27 يوليو على ملعب لا بوجوار.

الجولة الثالثة: منتخب مصر يواجه إسبانيا 30 يوليو على ملعب بوردو.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات أولمبياد باريس 2024 يوم 24 يوليو إلى 10 أغسطس القادم موعد المباراة النهائية.

روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، فيتو

اجتماع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي

يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، اجتماعا، خلال الأيام القادمة، من أجل مناقشة ترتيبات معسكر الفريق المقبل، إلى جانب حسم الرد على العروض التي تلقاها المنتخب الأولمبي لمواجهة عدد من المنتخب اللاتينية والأوربية، خلال الأجندة الدولية للفيفا في يونيو المقبل.

وفضل البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، بعد جلسة جمعته مع محمد بركات المشرف على الفريق، تأجيل اجتماعه مع معاونيه ودراسة العروض التي وصلت الفريق بشكل جيد، لاختيار أفضلها والأكثر فائدة فنية للفريق، خاصة أن هناك عرضا سابقا للمنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة تولون بفرنسا بمشاركة 12 منتخبا من مختلف قارات العالم.

اليابان وأوكرانيا

وتلقى اتحاد الكرة المصري قبل إجازة عيد الفطر، خطابين رسميين من نظيريه الاتحادين الياباني والأوكراني، يطلبان فيهما خوض مباراة ودية أمام منتخب مصر الأولمبي خلال الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو المقبل.

الأرجنتين وباراجواي يطلبان مواجهة المنتخب الأولمبي

كما تلقى اتحاد الكرة المصري في وقت سابق، عرضين رسميين من إتحادي الأرجنتين وباراجواي، يطلبان خوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر الأولمبي خلال الأجندة الدولية بشهر يونيو المقبل، في إطارات استعداداتهما للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

موعد انطلاق أولمبياد باريس

بدأ العد التنازلي لمشاركة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية 2024 بباريس، والتي تنطلق فعالياتها خلال الفترة من 25 يوليو إلى 10 أغسطس المقبلين.

مجموعة مصر في أولمبياد باريس

وأسفرت قرعة منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة رفقة منتخبات وصيف كأس أسيا واسبانيا والدومينيكان