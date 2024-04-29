أوزبكستان تفوز على إندونيسيا بثنائية في نصف نهائي كأس آسيا وتحجز مقعدا بأولمبياد باريس

أولمبياد باريس، حقق منتخب أوزبكستان الأولمبي فوزا مستحقا على نظيره منتخب إندونيسيا بهدفين مقابل لاشيء ، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على استاد عبدالله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

أوزبكستان تتأهل لأولمبياد باريس

بهذا الفوز تأهل منتخب أوزبكستان للمباراة النهائية في بطولة أمم آسيا تحت 23 سنة، في إنتظار الفائز من مباراة منتخب اليابان أمام نظيره العراقي التي تقام في الثامنة والنصف مساء اليوم، كما حجز منتخب أوزبكستان رسميا بطاقة التأهل لمنافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، بصرف النظر عن نتيجة المباراة النهائية أمام الفائز من مباراة اليابان والعراق، والمحدد لها مساء الخميس المقبل

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شهدت المباراة سيطرة وإستحواذ لصالح المنتخب الأوبكي في أغلب فتراتها، وسط محاولات هجومية محدودة للمنتخب الإندونيسي، ورجحت المهارات الفردية والوعي التكتيكي كفة المنتخب الأوزبكي، الذي نجح في إستغلال الهجمات التي أتيحت له في تسجيل هدفي الفوز

منتخب مصر الأولمبي، فيتو

ميكالي يترقب مباراتي نصف نهائي كأس آسيا

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، مباراة نهائي بطولة أمم آسيا تحت 23 سنة المقامة حاليا في قطر، والمؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.

حيث أوقعت قرعة مافسات كرة القدم بأولمبياد باريس منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان ووصيف بطل أسيا، الذي تتحدد هويته في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل، والتي ستجمع منتخب أوزبكستان مع الفائز من مباراة الليلة بين اليابان والعراق



موعد مباراتي نصف نهائي كأس آسيا

وتقام غدا الإثنين مباراتي الدوري نصف النهائي لبطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

المباراة الأولى ستجمع منتخبي إندونيسيا أمام أوزبكستان، وتنطلق صافرتها في تمام الخامسة والنصف مساء غد الإثنين.

أما المباراة الثانية فستجمع منتخبي اليابان أمام العراق، وتنطلق في الثامنة والنصف مساء غد الإثنين

الفريقان الفائزان في مباراتي نصف نهائي السابقتين سيتأهلان للمباراة النهائية لبطولة كأس آسيا، المقرر إقامتها مساء الخميس المقبل 3 مايو.

وصيف بطولة كأس آسيا سيكون هو الفريق الرابع في مجموعة منتخب مصر في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”.

مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

وأوقعت قرعة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 المنتخب الأولمبي المصري، ضمن المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات إسبانيا والدومينيكان ووصيف بطل أسيا.

وتنطلق المنافسات الأولمبية في 24 يوليو، على أن تستمر حتى موعد المباراة النهائية في 10 أغسطس المقبل.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024

الجولة الأولى: مصر ضد الدومينيكان على ملعب لا بوجوار في 24 يوليو

الجولة الثانية: مصر ضد وصيف آسيا على ملعب لا بوجوار في 27 يوليو

الجولة الثالثة: مصر ضد أسبانيا على ملعب بوردو في 30 يوليو

وتأهل المنتخب الأولمبي المصري إلى أولمبياد باريس 2024، بعد احتلال وصافة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، إثر خسارة المباراة النهائية أمام المغرب، ليكتب فريق المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المشاركة الأولمبية رقم 13 للفراعنة الصغار.

وشارك المنتخب الأولمبي المصري في أولمبياد طوكيو 2020 الماضية بقيادة فنية للكابتن شوقي غريب، وكانت مع أسبانيا في نفس المجموعة، وإلى جوارهما الأرجنتين وأستراليا.

مشوار مصر في أولمبياد طوكيو

وتعادلت مصر سلبيًا مع إسبانيا ثم خسرت 0-1 أمام الأرجنتين قبل أن تهزم أستراليا 2-0، وتتأهل في المركز الثاني خلف الماتادور.

وودعت مصر الأولمبياد على يد البرازيل في ربع النهائي بخسارة 0-1 بهدف ماتيوس كونيا.

قرعة أولمبياد باريس 2024

وكانت مراسم قرعة دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" أجريت مساء الأربعاء، بالعاصمة الفرنسية، لتسفر عن مواجهات صعبة للعرب “منتخب مصر والمغرب”.

وتأهل المنتخب الأولمبي المصري ونظيره المغربي لأولمبياد باريس 2024، ليمثلا العرب حتى الآن، في انتظار حسم بطل آسيا ووصيفه تحت 23 عامًا، لإكمال عقد المشاركين.

وأجريت مراسم القرعة في مبنى لو بولس بضاحية سان دوني بالعاصمة "باريس"، في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

وقسمت المنتخبات على 4 مجموعات في مسابقات الرجال، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني.

القرعة أسفرت عن مواجهات صعبة للعرب، بعدما وضعت منتخب مصر في مجموعة واحدة مع إسبانيا للمرة الثانية على التوالي، كما تواجد منتخب المغرب في المجموعة الثانية، التي يأتي على رأسها منتخب الأرجنتين.

مجموعات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024

المجموعة الأولى: فرنسا - الولايات المتحدة -المتأهل من الملحق الآسيوي/ الأفريقي - نيوزيلندا.

المجموعة الثانية: الأرجنتين - المغرب - آسيا 3 - أوكرانيا.

المجموعة الثالثة: آسيا 2 - إسبانيا - مصر - جمهورية الدومينيكان.

المجموعة الرابعة: آسيا 1 - باراجواي - مالي - الكيان الصهيوني.