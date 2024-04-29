انتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في عين شمس

طلبت نيابة شرق القاهرة إنتداب المعمل الجنائى لبيان سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس، دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

نصائح لتجنب الحرائق

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وننقل لكم تقريرًا يتضمن مجموعة نصائح لتجنب الحرائق المنزلية، وكيفية التعامل معها، والإجراءات الوقائية لتجنب حدوث حريق، منها:

1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل.