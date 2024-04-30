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حوادث

أمن المنافذ يحرر 60 قضية متنوعة من بينها الهجرة غير الشرعية وتهريب بضائع

أمن المنافذ، فيتو
أمن المنافذ، فيتو

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أمن المنافذ يحرر 60 قضية متنوعة من بينها الهجرة غير الشرعية  وتهريب بضائع 

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ  48 ساعة الأخيرة عن ضبط 60 قضية متنوعة من بينها  مكافحة جرائم البضائع عبر المنافذ الجمركية وتهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة ومكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

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كما تم تنفيذ عدد من الأحكام القضائية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.

الجدير بالذكر بأن قطاع أمن المنافذ يضطلع بتنفيذ العديد من المهام الشرطية والتي أبرزها: 

1- توسيع مفهوم التخطيط الأمني للمنشآت الواقعة بجانبي القناة بما يجابه أي احتمالات طارئة أو أعمال تخريبية وكفيلًا بتحقيق المواجهة الفعالة والناجزة بوضع تصورات سابقة مدروسة تراعي كل الاحتمالات وسيناريوهات التعامل معها.
2- وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للوزارة فى مجال تأمين المواني المصرية بأنواعها.
3- مراقبة تنفيذ هذه الخطة ومتابعة نتائجها واقتراح ما يتعين له من تعديلات عليها.
4- مراقبة قيام أجهزة القطاع المختلفة بواجبها والتأكد من إشرافها على كافة الأجهزة التابعة.
5- وضع ضوابط أمن النقل بالمواني (الجوية – البرية – البحرية – النهرية) لبعض الاعتبارات الهامة التي يتم تنفيذها فى ضوء صدور المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ودخولها حيز التنفيذ الإجباري بجميع الموانئ واتخاذ بعض الإجراءات التنسيقية مع سلطات النقل البحري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

 

مهام قطاع أمن المنافذ

تأمين الركاب والأمتعة والبضائع الصادرة والواردة.

تأمين الأسوار ومناطق الاقتراب والمنشآت والأهداف الحيوية.

تأمين وسائل الانتقال المختلفة.

التأمين ضد أخطار المفرقعات والشراك الخداعية.

إصدار تصاريح دخول الموانئ والمراقبة الأمنية للعاملين بها والمترددين عليها.

تلقى البلاغات الهامة من الهيئات والأفراد والرد عليها.

التأمين في حالات الطوارئ والأزمات ومواجهة أي حالات للخروج على الشرعية.

 

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