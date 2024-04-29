طقس الغد، الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية غدا الثلاثاء، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية غدا الثلاثاء.
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
حالة الطقس نهارا
ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلا
كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء
وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.
كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:
القاهرة الكبرى والوجه البحرى
درجة الحرارة العظمى: 30
درجة الحرارة الصغرى: 17
السواحل الشمالية الغربية
درجة الحرارة العظمى:24
درجة الحرارة الصغرى: 16
السواحل الشمالية الشرقية
درجة الحرارة العظمى:24
درجة الحرارة الصغرى: 18
جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر
درجة الحرارة العظمى:33
درجة الحرارة الصغرى: 23
شمال الصعيد
درجة الحرارة العظمى: 31
درجة الحرارة الصغرى: 16
جنوب الصعيد
درجة الحرارة العظمى:36
درجة الحرارة الصغرى:22
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.