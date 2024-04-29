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طقس الغد، الأرصاد الجوية تكشف أماكن سقوط الأمطار

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية غدا الثلاثاء، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية غدا الثلاثاء.

حالة الطقس غدا الأربعاء 30-4-2024 في محافظة الفيوم

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية حالة الطقس، غدا الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

أمطار رعدية

حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

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حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:22

حالة الطقس غدا الأربعاء 30-4-2024 في محافظة الفيوم

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

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