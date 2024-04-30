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لقاح فيروس كورونا يثير الجدل.. استرازينكا تعترف بالآثار الجانبية الخطيرة للتطعيم.. والصحة تكشف موقف توفيره للمصريين بعد حصول 10 ملايين مواطن عليه

لقاح فيروس كورونا،
لقاح فيروس كورونا، فيتو

تسبب اعتراف شركة استرازينيكا بشأن الآثار الجانبية للقاح فيروس كورونا الخاص بها في تسببه جلطات بالدم، حالة الجدل والخوف لدى المواطنين ممن تلقوا اللقاح في مصر، خوفا من إصابتهم بأمراض مميتة أو حدوث جلطات.

التطعيم المتاح لفيروس كورونا في مصر 

كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن التطعيم المتاح لفيروس كورونا في مصر حاليا من خلال مراكز التطعيمات هو لقاح فايزر.

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وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن تطعيم فيروس كورونا الخاص بشركة استرازينكا لم يعد متوفرا ولا يتم شراؤه 

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وأشار إلى أن تطعيم فيروس كورونا الخاص بشركة استرازينكا كان متوفر في مصر ضمن منظومة التطعيمات التي وفرتها وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا في مراكز التطعيمات منذ عامين إلا أنه مؤخرا لا يتم استخدامه منذ فترة بعد انحسار الإصابات بفيروس كورونا ولا يتم التطعيم إلا للفئات الأكثر خطورة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية

كانت شركة أسترازينيكا قد اعترفت لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن شركة "أسترازينيكا" تواجه دعوى جماعية للتعويض من جانب العائلات التى حصل أحد أفرادها على تطعيم استرازينيكا.

وأكدت الشركة أن اللقاح من ضمن آثاره الجانبية نادرة الحدوث الإصابة بتخثر الدم والجلطات. 

من جانبه، كشف الدكتور مصطفى محمدي، مدير برنامج التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات، أن الأعراض الجانبية للقاح استرازينيكا لن تظهر بعد فترة طويلة من تلقي التطعيم، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لظهور أي أعراض جانبية للتطعيم لا تتعدى الأسابيع. 

وأشار مدير برنامج التطعيمات في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن الآثار الجانبية الخاصة بلقاح استرازينيكا وهي ظهور جلطات في الدم، مستبعد حدوثها للأشخاص الذين حصلوا على التطعيم منذ أكثر من عام، بينما إذا حصل شخص علي التطعيم منذ أيام قليلة فمن المحتمل حدوث أعراض جانبية مثل أى لقاح، وليس فقط لقاح فيروس كورونا لاسترازينيكا.

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وأكد أن أكثر الأعراض التى ظهرت على المواطنين اللذين حصلوا على لقاح استرازينيكا لم تتعد مدتها الـ48 ساعة، وهي ألم مكان الحقن، وارتفاع حرارة الجسم، وتكسير في الجسم.

نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون

وأشار إلى أن الدراسات الخاصة باللقاح أكدت أن نسبة حدوث جلطات بسبب اللقاح تتراوح من 4 إلى 7 في المليون أى نسب ضئيلة للغاية.

وأكد أنه ليس منطقيا أن يحصل إنسان على تطعيم وبعد مرور فترة طويلة تصل لشهور وربما  سنة أو اكثر أن يسبب جلطات أو آثار جانبية خطيرة ويدعي أنها بسبب التطعيم مؤكدا أنه تظهر هذه الآثار بعد فترة قصيرة من تناول التطعيم.
 

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