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التشخيص المبكر والعلاج المناسب، مفتاح أمل لمرضى انحلال الجلد الفقاعي

مرض انحلال الجلد
مرض انحلال الجلد الفقاعي، فيتو

مرض انحلال الجلد الفقاعي، أكدت الدكتورة نهال فاروق حسيب، أستاذ مساعد وراثة الفم والأسنان بالمركز القومي للبحوث، أن مرض انحلال الجلد الفقاعي هو مرض وراثي نادر يصيب الجلد، تاركًا آثارًا سلبية على صحة المرضى.

وأوضحت أن المرض ينجم عن زواج الأقارب أو حدوث طفرة جينية خلال فترة الحمل، مشيرة إلى أن أعراض المرض تتمثل في ظهور فقاعات على الجلد، مما يسبب الألم وصعوبة في الأكل والشرب، ويُؤثّر سلبًا على جودة حياة المرضى.

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 أهمية التشخيص المبكر للمرض

وشددت الدكتورة نهال فاروق حسيب على أهمية التشخيص المبكر للمرض، وضرورة توفير رعاية طبية مناسبة للمرضى، بما في ذلك أدوات محددة للنظافة الشخصية والعناية بالأسنان، موضحة أن هناك بعض العلاجات الجديدة التي تُظهر نتائج واعدة في علاج مرض انحلال الجلد الفقاعي، معربةً عن أملها في تطور المزيد من العلاجات الفعالة في المستقبل.

ودعت الأستاذة بالمركز القومي للبحوث إلى زيادة الوعي بهذا المرض بين العامة والمهنيين الطبيين، وضرورة إجراء فحوصات الوراثية قبل الزواج للحد من انتشاره.

وكان المركز القومي للبحوث مؤتمرا لمناقشة الأمراض الوراثية، حيث تناولت فعالياته التأثيرَ السلبي لهذه الأمراض على صحة الإنسان، بما في ذلك مرض انحلال الجلد الفقاعي.

أهمية المؤتمر:

ويُعدّ هذا المؤتمر الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى تبادل الخبرات بين الأطباء والباحثين من مصر والعالم، سعيًا للوصول إلى حلول فعالة لعلاج هذا المرض النادر.

موضوعات أخرى ناقشها المؤتمر:

وناقش المؤتمر أحدث طرق الكشف عن مرض انحلال الجلد الفقاعي، بما في ذلك الكشف الوراثي، وطرق العلاج الجديدة للمرض، بما في ذلك استخدام العلاج الجيني، وأهمية الدعم النفسي للمرضى وعائلاتهم، ودور البحوث العلمية في تطوير علاجات جديدة للمرض.
 

التوصيات:

واوصى المؤتمر بزيادة الوعي بمرض انحلال الجلد الفقاعي بين العامة والمهنيين الطبيين، ودعم برامج أبحاث الوراثة لمعرفة المزيد عن المرض وتطوير علاجات جديدة، وتوفير أفضل رعاية ممكنة للمرضى، وإجراء فحوصات الوراثية قبل الزواج للحد من انتشار المرض.

جدير بالذكر أن مؤتمر مرض انحلال الجلد الفقاعي يعد خطوة مهمة نحو زيادة الوعي بهذا المرض النادر وتطوير علاجات جديدة له، وبفضل الجهود المبذولة من قبل الأطباء والباحثين، هناك أمل كبير في تحسين حياة مرضى انحلال الجلد الفقاعي في المستقبل.

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