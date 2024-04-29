الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 5 آلاف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

تحرير 5 الآف مخالفة
تحرير 5 الآف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة والصحراوية بمختلف المحافظات.

تحرير 5 آلاف مخالفة تجاوز السرعة أعلى الطرق

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط العديد من المخالفات المرورية المتنوعة من بينها 5 آلاف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، والسير دون ترخيص، قيادة الدراجات النارية دون خوذة، وموقف عشوائي، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

Advertisements

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التحدث في الهاتف المحمول الإنضباط المرورى الادارة العامة للمرور استراتيجية وزارة الداخلية أجهزة وزارة الداخلية مخالفات المرور مخالفات شروط التراخيص

مواد متعلقة

سقوط 13 متهما بارتكاب جرائم سرقات فى القاهرة

إصابة 4 عمال في حريق داخل مصنع بمدينة بدر (صور)

تحرير 10 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ14 مليون جنيه خلال 24 ساعة

ضبط 32 طن دقيق خلال حملة على المخابز لضبط الأسعار

أكاديمية الشرطة تنظم دورة لتدريب الكوادر الأفريقية على مكافحة الجريمة المنظمة

ضبط 26 بندقية و2085 طلقة داخل سيارة في الجيزة

عامل يحرق صيدلية بعد فصله من العمل بالشروق

ads

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

تغيبه عن الملاعب، لاعب منتخب المغرب يتلقى علقة ساخنة بأحد ملاهي برلين

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته القاصر بأكتوبر

الزمالك عن لقطة احتفال مصطفى شلبي بهدف دريمز: بيقول الأبيض في قلبي

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

"المصل واللقاح" تطمئن المواطنين: لا مخاوف من لقاح أسترازينيكا بعد مرور عام على التطعيم

هل الكوثر نهر في الجنة، ومن هو الأبتر؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

منوعات

المزيد

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

بكام الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 29-4-2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تعرض 3 وزراء بحكومة الاحتلال لحوادث في أقل من أسبوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الكوثر نهر في الجنة، ومن هو الأبتر؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

أمينة الفتوى: اربطيه بالعيال، مثل شعبي مخالف للشرع (فيديو)

تفسير حلم أكل الخس في المنام وعلاقته بالربح الوفير والأخبار المبشرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads