طريقة عمل صوص الشوكولاتة زي الجاهز وأرخص

طريقة عمل صوص الشوكولاتة، من الوصفات التي يمكن تعلم صنعها في البيت؛ للتوفير في الميزانية عند عمل تورتة الشوكولاتة، فبدلا من شراء صوص الشوكولاتة الجاهز، يمكن تعلم طريقة عمل صوص الشوكولاتة، فالفرق في التكلفة بين طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، وبين شرائه جاهزا كبير، مما يوفر في الميزانية بشكل كبير.

وطريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، مضمونة، وسهل التحضير، ومكوناته غير مكفة، إلى جانب ان نتيجته مذهلة، تغني عن شراء صوص الشوكلاتة الجاهز نهائيا.

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طريقة عمل صوص الشوكولاتة البيتي

وتقدم الشيف داليا شبانة في السطور التالية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة في البيت، كالمحترفين، وبأقل التكاليف، وفي أسرع وقت، ويمكنك عمل كميات، وحفظها في الثلاجة، استعدادا لشهر رمضان.

مقادير عمل صوص الشوكولاتة



٥ ملاعق كبيرة كاكاو خام

٢ ملعقة كبيرة زبدة بحرارة الغرفة

٢ملعقة كبيرة لبن بودرة

ملعقة صغيرة فانيليا

١/٢ كوب سكر ناعم

١/٤ كوب ماء

خطوات عمل صوص الشوكولاتة



تخلط جميع المكونات وتوضع فى قدر على النار.

لا تتوقفي عن التقليب المستمر؛ حتى يصبح الصوص سميك وناعم.

يترك جانبا ليبرد ثم يكون جاهزا للاستخدام.

وصفة أخرى لتحضير صوص الشوكولاتة:

صوص شوكولاتة

وتستعرض الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل صوص الشوكلاتة، بمقادير مختلفة عن السابقة، والتي تستخدمها في عمل كيك الشوكولاتة.

نضع 4 من قطع الشوكولاته في حمام مائي، مع ملعقتين الزبده حتى تذوب الشوكولاتة والزبدة معًا.

نبعد الشوكولاتة عن الحرارة بعد أن تذوب، ونضيف القشطة الى حمام الشيكولاته.

طريقة عمل كيكة بصوص الشوكولاتة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل كيك الشوكولاتة بصوص الشوكولاتة الذي صنعته بنفسها في البيت، كأشهر المحلات، وبأقل التكاليف

مقادير كيكة الشوكولاتة



3 بيضات

نصف كأس زيت كأس دقيق كأس سكر ناعم

2 ملعقة طعام زبدة

6 قطع شوكولاته باكو صغير

3 ملاعق كبيره شوكولا بودره ربع كأس ماء

2 ملعقة طعام بيكنك باودر علبة قشطة



طريقة تحضير كيك الشوكولاتة



نفصل الصفار عن البياض ثم نخفق الصفار وبعدها نضع كافة المقادير باستثناء الدقيق.

نخلط المقادير ثم نبدأ بوضع الدقيق تدريجيا حتى لا يتكتل.

نخفق بياض البيض وحده حتى يصبح قوامه رغوي، ثم نضيفه الى الخليط السابق ونخلطه مع باقي المكونات.

نجهز صينيه لخبز الكيك، ثم تدهن الصينية بالزيت مع رش القليل من الدقيق فوق الزيت.

نضع الخليط في الصينية ونضعها في الفرن على درجه حرارة 350

بعد نضج الكيك تخرج الصينية من الفرن، وتترك لتبرد قليلا ثم يضاف اليها صوص الشوكولاته، الذي تم تحضيره.

نأخذ 2 قطعة من الشوكولاته، ونبشرها فوق الوجه للتزيين.

كما يمكن تزيين كيكة الشوكولاتة بالسكر البودرة أو جوز الهند، فكلاهما يعطي طعما مميزا لكيكة الشوكولاتة.