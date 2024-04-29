الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

البورصات الخليجية،فيتو
البورصات الخليجية،فيتو

استهلت معظم البورصات الخليجية تعاملات اليوم على ارتفاع، وأرجعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، ذلك إلى  الهدوء النسبي للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

 

ففي المملكة العربية السعودية 

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.97% وهي تقدر ب 118 نقطة ليصل إلي 12350 نقطة وسط تحسن نسبي في قيم التداول لتصل في نهاية الجلسة لمستوي 9 مليار ريال  .

وفي الكويت 

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.46% وهي تقدر ب 27 نقطة ليصل الي 5791 نقطة وسط قيم تداول تصل بنهاية الجلسة الي 40 مليون دينار 

Advertisements

وفي الإمارات العربية المتحدة 

مالت مؤشرات الأسواق للتواجد في المنطقة الخضراء  ، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.22% وهي تقدر ب 10 نقاط ليصل إلي 4157 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 450 مليون درهم.

و ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.23% وهي تقدر ب 21 نقطة ليصل الي 9062 نقطة وسط قيم تداول تصل إلي 800 مليون درهم بنهاية جلسة التداول.

                    

بورصة مسقط 

 

و انهى   مؤشر بورصة مسقط "30"  اليوم عند مستوى 4774.88 نقطة صاعدا  14.2 نقطة وبنسبة 0.30 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4760.67 نقطة.

 وحقق  قيمة التداول 3 ملايين و911 ألف و216 ريال عُماني هابطا  بنسبة 4.5 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و94 ألف و235 ريال عُماني.

بورصة البحرين 

و انهى   مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,026.52 نقطة بارتفاع وقدره 2.39 نقطة عن معدل الإغلاق السابق.

انهى مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 780.51 نقطة بارتفاع وقدره 1.25 نقطة عن معدل اغلاقه السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و86 ألف و932 سهم بقيمة إجمالية قدرها 459 ألف و734 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 103 صفقات.

تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تداولات الأسبوع

تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات بداية الأسبوع

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الإمارات العربية المتحد الإمارات العربية السوق الرئيسى بورصة البحرين المملكة العربية السعودية مؤشر فوتسي أبوظبي مؤشر الكويت 50

مواد متعلقة

تعرف على أداء البورصات الخليجية في تعاملات بداية الأسبوع

حدث في 17 رمضان، وقوع غزوة بدر الكبرى أول حرب في الإسلام

حدث في 14 رمضان، تولي طومان باي حكم مصر والمسلمون يفتحون مدينة سرقوسة في صقلية

منتخب اليد يهزم الكونغو ويتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

منتخب رجال الطائرة يهزم غانا ويتأهل لنهائي دورة الألعاب الإفريقية

دورة الألعاب الإفريقية، منتخب اليد يتقدم على الكونغو الديمقراطية في الشوط الأول

منتخب الهوكي يتوج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية

مصطفى الجمل يحصد ذهبية رمي المطرقة في دورة الألعاب الإفريقية
ads

الأكثر قراءة

عباس شراقي يزف بشرى سارة عن حصة مصر من مياه نهر النيل هذا العام

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

ماذا تفعل مصر حال حدوث اجتياح لرفح الفلسطينية؟ الحكومة تجيب

تفاصيل صادمة في واقعة العثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

سعر اليورو بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

أخبار الحوادث اليوم.. الإعدام شنقا لطبيب اغتصب شقيقة زوجته.. والعثور على جثة طالب منزوعة الأحشاء بالدقهلية

رسالة قوية من الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي بشأن غزة

تحذير من هذا الأمر، توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا الثلاثاء

منوعات

المزيد

باكستان خالية من شلل الأطفال، حلم بيل جيتس يبدأ من البنجاب

الفراشات تكشف سر تغيير المناخ، ما القصة؟

ياباني ينجو بنفسه من بين فكي دب بسبب فنون الكاراتيه

بسبب عملية تجميل، إصابة 3 أمريكيات بالإيدز

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

كيلو الأرز بكام اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الإثنين 29 - 4 - 2024

سعر اليورو بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد
ads

انفوجراف

قدم 113 شخصية واشتهر بالفنان المتحرش.. محطات في مشوار النجم حمدي الوزير (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين «البحوث الإسلامية»: القرآن الكريم طوق النجاة للأمة الإسلامية والإنسانية

تفسير حلم العجين في المنام وعلاقته بتيسير الأمور وصلاح الأحوال

هل الكوثر نهر في الجنة، ومن هو الأبتر؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads