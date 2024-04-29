تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم

استهلت معظم البورصات الخليجية تعاملات اليوم على ارتفاع، وأرجعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، ذلك إلى الهدوء النسبي للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.

ففي المملكة العربية السعودية

ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.97% وهي تقدر ب 118 نقطة ليصل إلي 12350 نقطة وسط تحسن نسبي في قيم التداول لتصل في نهاية الجلسة لمستوي 9 مليار ريال .

وفي الكويت

ارتفع مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.46% وهي تقدر ب 27 نقطة ليصل الي 5791 نقطة وسط قيم تداول تصل بنهاية الجلسة الي 40 مليون دينار

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وفي الإمارات العربية المتحدة

مالت مؤشرات الأسواق للتواجد في المنطقة الخضراء ، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.22% وهي تقدر ب 10 نقاط ليصل إلي 4157 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 450 مليون درهم.

و ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.23% وهي تقدر ب 21 نقطة ليصل الي 9062 نقطة وسط قيم تداول تصل إلي 800 مليون درهم بنهاية جلسة التداول.

بورصة مسقط

و انهى مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4774.88 نقطة صاعدا 14.2 نقطة وبنسبة 0.30 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4760.67 نقطة.

وحقق قيمة التداول 3 ملايين و911 ألف و216 ريال عُماني هابطا بنسبة 4.5 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و94 ألف و235 ريال عُماني.

بورصة البحرين

و انهى مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,026.52 نقطة بارتفاع وقدره 2.39 نقطة عن معدل الإغلاق السابق.

انهى مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 780.51 نقطة بارتفاع وقدره 1.25 نقطة عن معدل اغلاقه السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و86 ألف و932 سهم بقيمة إجمالية قدرها 459 ألف و734 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 103 صفقات.

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