تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية خلال تداولات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات الأسواق الخليجية خلال تعاملات أسبوع من التداولات، حيث حل تفاقم أزمة غزة والتصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل ضمن مخاوف المتعاملين وفي المقابل ارتفعت أسعار النفط ارتفاعات قياسية.



ففي أسواق المال الإماراتية



استقرت مؤشرات الأسواق المالية الإماراتية في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وسجل سوق دبي المالي خسائر خلال الأسبوع تقدر بنحو ستة مليارات درهم ليصل إلى 707.6 مليار درهم بنهاية الأسبوع مقابل 713.6 مليار درهم الأسبوع السابق له

، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.62 % إلى مستوى 4148 نقطة بنهاية تداولات هذا الأسبوع مقابل نحو 4174 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع السابق.

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وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.92 %ليسجل 9042 نقطة بنهاية تداولات هذا الأسبوع مقابل نحو 9126 نقطة الأسبوع السابق له متكبد خسائر بقيمة 48 مليار درهم لينهي تعاملات الأسبوع عند 2.653 تريليون درهم.



وفي البورصة السعودية



سجل المؤشر العام للسوق السعودية تراجع نسبته 1.98 % ليصل إلى مستوى 12254.53 نقطة مقابل 12502.35 نقطة بالأسبوع الماضي.

وبلغت الخسائر السوقية 39.49 مليار ريال ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالسوق السعودية إلى 10.74 تريليون ريال مقابل 10.48 تريليون ريال بنهاية الأسبوع قبل الماضي.



وفي بورصة قطر



أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الماضي عند أدنى مستوى له منذ 2 نوفمبر من العام الماضي متراجعًا بنسبة 1.95 % إلى مستوى 9637.59 نقطة وتكبد رأس المال السوقي خسائر بقيمة 9.81 مليار ريال

وبلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.28 مليار ريال من خلال تداول 730.78 مليون سهم عبر تنفيذ 75.13 ألف صفقة.



وفي بورصة الكويت



استقرت مؤشرات بورصة الكويت في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات الأسبوع الماضي وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26 % ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 7663.14

وربح رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في بورصة الكويت 167 مليون دينار ليصل إلى 41.32 مليار دينار.