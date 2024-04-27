السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر

الأوقاف: افتتاح 19 مسجدًا الجمعة المقبل

افتتاحات المساجد
افتتاحات المساجد الجديدة

تفتتح  وزارة الأوقاف ( 19 ) مسجدًا يوم الجمعة المقبل الموافق 3 / 5 / 2024م، منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.

إجمالي المساجد الجديدة

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 942 ) مسجدًا منها ( 734 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 208 ) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5 / 2024م عدد ( 11964 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و( 269 ) مليون جنيه.
 

 
 

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خريطة افتتاح المساجد الجديدة 

مديرية أوقاف الشرقية
1. مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان
مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد الرحمن البحري – قرية أمشول – مركز ديروط
3. مسجد سعد بن أبي وقاص – قرية بني رافع – مركز منفلوط
4. مسجد الرحمن – قرية الهدايا – مركز أسيوط


مديرية أوقاف الفيوم
5. مسجد البدوي - الإعلام - الفيوم جنوب 
6. مسجد الريان الشرقي - الشواشنة - يوسف الصديق
7. مسجد الرحمن - الشواشنة - يوسف الصديق 
8. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا 


مديرية أوقاف المنيا
9. مسجد علي بن أبي طالب – منشية الدهب – مركز المنيا
10. مسجد عمر بن عبد العزيز – عزبة جابر – مركز مغاغة 
11. مسجد الحاج قطب – نجع قطب – شلقام – مركز بني مزار


مديرية أوقاف سوهاج
12. مسجد عباد الرحمن – نجوع مازن شرق – دار السلام 
13. مسجد التقوى – نجع بريدي – قرية الدويرات - المنشأة
مديرية أوقاف بني سويف
14. مسجد الأماني – قرية 1 – مركز سمسطا 
مديرية أوقاف البحيرة
15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود
 

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. المسجد الجديد – الشلايلة – غرب بهجورة – نجع حمادي 
مديرية أوقاف أسيوط
2. مسجد بلال بن رباح – الدلجاوي - ديروط
مديرية أوقاف بني سويف
3. مسجد السلام – قرية إفوة – الواسطى 
مديرية أوقاف البحيرة
4. مسجد النور – قرية كنيسة أورين – مركز شبرا خيت

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