الأوقاف: افتتاح 19 مسجدًا الجمعة المقبل

تفتتح وزارة الأوقاف ( 19 ) مسجدًا يوم الجمعة المقبل الموافق 3 / 5 / 2024م، منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى.

إجمالي المساجد الجديدة

ويصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 942 ) مسجدًا منها ( 734 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 208 ) مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5 / 2024م عدد ( 11964 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليارًا و( 269 ) مليون جنيه.







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خريطة افتتاح المساجد الجديدة

مديرية أوقاف الشرقية

1. مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد الرحمن البحري – قرية أمشول – مركز ديروط

3. مسجد سعد بن أبي وقاص – قرية بني رافع – مركز منفلوط

4. مسجد الرحمن – قرية الهدايا – مركز أسيوط



مديرية أوقاف الفيوم

5. مسجد البدوي - الإعلام - الفيوم جنوب

6. مسجد الريان الشرقي - الشواشنة - يوسف الصديق

7. مسجد الرحمن - الشواشنة - يوسف الصديق

8. مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا



مديرية أوقاف المنيا

9. مسجد علي بن أبي طالب – منشية الدهب – مركز المنيا

10. مسجد عمر بن عبد العزيز – عزبة جابر – مركز مغاغة

11. مسجد الحاج قطب – نجع قطب – شلقام – مركز بني مزار



مديرية أوقاف سوهاج

12. مسجد عباد الرحمن – نجوع مازن شرق – دار السلام

13. مسجد التقوى – نجع بريدي – قرية الدويرات - المنشأة

مديرية أوقاف بني سويف

14. مسجد الأماني – قرية 1 – مركز سمسطا

مديرية أوقاف البحيرة

15. مسجد عمر بن الخطاب – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. المسجد الجديد – الشلايلة – غرب بهجورة – نجع حمادي

مديرية أوقاف أسيوط

2. مسجد بلال بن رباح – الدلجاوي - ديروط

مديرية أوقاف بني سويف

3. مسجد السلام – قرية إفوة – الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

4. مسجد النور – قرية كنيسة أورين – مركز شبرا خيت

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