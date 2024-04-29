صحة الشرقية: مسعود يستقبل لجنة من الوزارة والدعم الفني بهيئة الاعتماد

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بزيارة لمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لليوم الثاني على التوالي، في حضور لجنة من وزارة الصحة والسكان، مكلفة من الأستاذ الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي،

مديرة المستشفيات النموذجية

كما أنها تضم الدكتورة عزة عبدالعزيز مديرة المستشفيات النموذجية وبرنامج الاعتماد بالوزارة، وفريق إدارة الدعم الفني للمنشآت الصحية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتكليف من الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، وفي حضور مديري الإدارات الفنية المختصة بالمديرية وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية، وتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالتحسين المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، والعمل المتواصل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية،

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هيئة الاعتماد والرقابة والاعتماد

قال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية إن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قام بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمستشفى وذلك لرفع كفاءة المطبخ ووحدة المغسلة، موجهًا بسرعة الانتهاء من هذه الأعمال، ووفقًا لمعايير الجودة، كما تفقد قسم المعامل، وعدد من الأقسام الطبية، متابعًا أعمال فريق الدعم الفني بجهار، والتي تباشر أعمالها منذ أمس لتقييم المستشفى، والوقوف على مدى الاستيفاء والالتزام بمعايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد الدولي من الاسكوا، وذلك في اطار الاستعدادات لحصول المستشفى على الاعتماد من قبل الهيئة، وتحديد نقاط القوة والضعف، ومراجعة تنفيذ الخطط اللازمة لتحسين الأداء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، والتي تأتي بعد تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

وأشار الدكتور هشام شوقي مسعود مدير مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية بأن هذه الزيارة، تأتي لتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمستشفى، ومتابعة معايير الجودة ومتطلبات الاعتماد من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتحضير المنشأة لمرحلة التسجيل على معايير الهيئة، وذلك تمهيدًا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل خلال المراحل القادمة.

مؤكدا بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الإجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، دون تمييز بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.

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