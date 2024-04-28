وكيل صحة الشرقية يناقش مع مدير إدارة أبو حماد خطة العمل الوقائية

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعًا مع مدير الإدارة الصحية بأبو حماد، بحضور مديري الإدارات الفنية ومشرفي المديرية على الإدارة الصحية، ومراقب أول المديرية، وذلك اليوم الأحد، بمكتب وكيل الوزارة.

ناقش الاجتماع، تقرير مرور وكيل الوزارة على منافذ تقديم الخدمة الطبية أمس بأبوحماد وخطة العمل الوقائية السابقة والقادمة بالإدارة الصحية وذلك استمرارًا للاجتماعات المكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة بالقطاع الصحى بمحافظة الشرقية.

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عرض مؤشرات القوة والضعف بالادارة بابوحماد

وقال المحاسب محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤةن الصحية بمحافظة الشرقية، إن الإجتماع بدأ بعرض تقرير مرور وكيل الوزارة أمس على مكتب صحة أبوحماد أول والمركز الطبي بأبوحماد، وعرض السلبيات والإيجابيات، وتم التأكد من تلافي جميع السلبيات التي تم رصدها أمس أثناء الزيارة.

كما تم عرض مؤشرات أداء العمل بالإدارة الصحية، ونقاط القوة ونقاط الضعف، ومناقشة خطة العمل الوقائية، من أعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، والترصد، ومكاتب الصحة، والتطعيمات، ومكافحة الأمراض المعدية، والصحة المهنية، والرعاية المتكاملة، وعلاج غير القادرين، والصحة المدرسية، وكذلك عمل الفرق الطبية في المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة.

تكثيف العمل بالمبادرات الرئاسية

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، أهمية تكثيف العمل بالمبادرات الرئاسية المختلفة، والتي تشمل تقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة، واستمرار عمل الدعاية اللازمة للمبادرات والحملات التي يتم تنفيذها، من خلال الفرق المتحركة، هذا بالإضافة إلى متابعة مبادرة خدمات الرعاية الأولية والعيادات المسائية، مؤكدًا على تكثيف المرور الإشرافي على الفرق الطبية بالإدارة الصحية من قبل مشرفي المديرية والإدارة الصحية، ومعالجة أي سلبيات يتم رصدها أثناء المرور، مع وضع خطة لمعالجة أوجه القصور التي قد تؤثر علي انتظام سير العمل، مع تقييم كل الأعمال الوقائية بالإدارة وفرق العمل بها والعرض على وكيل الوزارة.

اعتماد مستشفى الامراض الصدرية ضمن منظومة التامين الصحى

قام وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية فى وقت سابق بالمرور على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة أعمال اللجان المشكلة من المديرية ومستشفى الصدر، لاستيفاء الاشتراطات الخاصة باعتماد مستشفى الأمراض الصدرية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.وذلك في ضوء رؤية القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالتحسين المستمر للخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، والعمل المتواصل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.

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