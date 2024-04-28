صحة الشرقية: استفادة 2500 مريض من خدمات قافلة طبية بالصالحية الجديدة

قال المحاسب محمود عبد الفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إنه بتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بضرورة تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية الخطارة بمركز ومدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية،

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

استمرت القافلة لمدة يومان، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتشديد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.وذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،

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القافلة بها 11عيادة وعشرة تخصصات

اشتملت القافلة على ١١ عيادة، بها ١٠ تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي القرية، والأماكن المحيطة بها، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٤٩٩ مريض من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٩ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية،

جلسات توعوية

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

مكاتب الاغذية بالمراكز

وشنت فى وقت سابق إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملات مكثفة وموسعة للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة، خلال الأسبوعين الماضيين منذ أول أيام عيد الفطر المبارك. وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

نتائج الحملات

الحملات أسفرت بعد المرور على ٩١٢ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط ١٧٧ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ١١ طنا و٤٦٨ كجم أغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ١٥ طن و٢٣٠ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٤٧٨ عينة أغذية، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٧١٨ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

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