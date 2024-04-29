هيئة الإسعاف: تدريب أعضاء بعثة الحج الطبية على إنقاذ حالات توقف عضلة القلب المفاجئ

وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالعمل على تكثيف ورش العمل لأفراد البعثة الطبية للحج، وتدريبهم على أحدث بروتوكولات وبرامج دعم وإنقاذ الحياة، المعتمدة من مركز تدريب هيئة الإسعاف المصرية وجمعية القلب الأمريكية المعترف بها دوليًا. مع توضيح المهام الموكلة لكل فرد داخل البعثة الطبية.

جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على ضمان كافة سبل الرعاية والسلامة لحجيج بيت الله الحرام من المواطنين المصريين، وذلك بداية من انطلاقهم من الأراضي المصرية، وأثناء أداء المناسك وحتى عودتهم سالمين للأراضي المصرية.

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ذلك، وأوضح الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية ورئيس البعثة الطبية للحج، أن توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار تأتي بشكل استباقي لتوحيد آلية العمل بين كافة أفراد البعثة الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة بحجيج بيت الله الحرام، وذلك عبر تنسيق كامل مع الأشقاء بوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

وفي مستهل اجتماعه مع أعضاء البعثة الطبية للحج، هنأ الدكتور عمرو رشيد أفراد البعثة الطبية على اختيارهم ضمن القرعة العلنية للحج، ونيلهم شرف خدمة حجيج بيت الله الحرام، مؤكدًا على ثقته في أنهم لن يدخروا جهدًا في سبيل راحة وسلامة حجاج بيت الله، وأن كافة أفراد البعثة هم في مأمورية عمل منذ انطلاقهم من الأراضي المصرية وحتى عودة آخر أفواج الحجاج سالمين إلى أرض الوطن.

إنشاء سلسلة عيادات طبية تعمل على مدار الساعة

وفي سياق حديثه تناول الدكتور عمرو رشيد خط سير البعثة الطبية للحج والتي ستوزع بين مكة والمدينة، والتي تتضمن إنشاء سلسلة عيادات طبية تعمل على مدار الساعة، يربطها جميعًا سيستم موحد، يضم كافة بيانات الحجاج المصريين لهذا العام، يتم من خلاله تسجيل كافة المترددين على العيادات وتوقيع الكشف الطبي عليهم وصرف الدواء الملائم لهم، مع التأكيد على وجود مخزون وافر من كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتلك العيادات، بالإضافة إلى وجود غرفة طوارئ تتابع بشكل لحظي عمل أعضاء البعثة الطبية لتوفير الدعم اللوجيستي والفني لهم.

كما استعرض الدكتور عمرو في سياق حديثه سلسلة البرامج التدريبية المكثفة لأعضاء البعثة الطبية للحج، والتي تضمنت التدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام جهاز AED المحمول والذي يساهم في زيادة فرص النجاة في حالات توقف عضلة القلب المفاجئ، وسبل تأمين المريض أو المصاب قبل وأثناء الشروع في نقله للمستشفى، وذلك عبر برنامج تدريبي مكثف، أشرف على تنفيذه مركز التدريب المعتمد بهيئة الإسعاف المصرية، بالشراكة مع جمعية القلب الأمريكية والتي تعتبر أحد أهم المحافل البحثية والتدريبية في مجال برامج إنقاذ ودعم الحياة عالميًا.

وفي ختام حديثه أكد الدكتور عمرو رشيد على ضرورة التكاتف بين كافة أفراد البعثة في تلك المهمة الوطنية المقدسة، والعمل بشكل حثيث لضمان سلامة وراحة الحجاج المصريين، والالتزام بكافة اللوائح المنظمة لعمل البعثة الطبية.