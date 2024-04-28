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الأوضاع الجديدة لبرامج الحج السياحي للمستوى البري بعد تطبيق أسعار النقل

مناسك الحج،فيتو
مناسك الحج،فيتو

أعلنت اللجنة الفنية لموسم الحج، عن وجود زيادة في أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري بمعدل 35 ألف جنيه بسبب تذاكر السفر علي متن الاتوبيسات الناقلة لحجاج بيت الله الحرام والعبارات.
 

اسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري


وأكدت مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة، أن اسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري بعد تطبيق الزيادة ستكون كالتالي:
- برنامج الحج البري تحسين 4 و5 نجوم ويبعد عن الحرم المكي من 250 إلى 750 مترا مربعا بسعر 191 ألف جنيه، وبعد اضافة زيادة النقل سيصل سعره لـ 226 ألف جنيه.
- برنامج الحج البري تحسين 4 و5 نجوم أقصي مسافة من الحرم المكى 250 مترا مربعا بسعر 195 الف جنيها، وبعد إضافة زيادة تذاكر النقل سيصل سعره لـ 230 ألف جنيه.
- برنامج الحج البري إقامة موسم كامل بمكة بفنادق تبعد عن الحرم المكى حتى 1750 مترا، وسعره 225 ألف جنيه وبعد اضافة زيادة النقل سيصل سعره لـ 260 ألف جنيه.

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نصائح وزارة الصحة لحجاج بيت الله الحرام 

من جانبها وجهت وزارة الصحة نصائح لحجاج بيت الله الحرام للحماية من الإصابة بالأمراض خلال أداء مناسك الشعيرة المقدسة.

ونصحت وزارة الصحة ضرورة تلقي تطعيم مرض الالتهاب السحائي قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام

كما نصحت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بتلقي تطعيم الإنفلونزا وتطعيم فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن التطعيمات تشمل التطعيم ضد الالتهاب السحائي، وفيروس كورونا، وتتوفر جميع التطعيمات بمكاتب الصحة في كافة المحافظات.

 

نصائح للحماية من الإصابة بالأمراض في موسم الحج
 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الوقائية الواجب على حجاج بيت الله الحرام اتباعها للحفاظ على صحتهم خلال الاستعداد للحج وأثناء أداء المناسك والشعائر الدينية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ضرورة تلقي الحجاج للتطعيمات اللازمة قبل السفر، وتشمل الالتهاب السحائي، وفيروس كورونا، مؤكدًا توافر جميع تلك التطعيمات بمكاتب الصحة في كافة المحافظات.

وأشار «عبدالغفار» إلى ضرورة حفاظ الحجاج على صحتهم من خلال الالتزام بالنظافة العامة وغسيل الأيدي باستمرار باستخدام الماء والصابون أو استخدام الكحول لتعقيم اليدين، والالتزام بارتداء الكمامة في التجمعات والأماكن المزدحمة، وتغطية الأنف والفم بالمناديل في حالة السعال أو العطس.

وتابع «عبدالغفار» أنه ينبغي على الحجاج تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة واستخدام الشمسية، والاغتسال باستمرار، وعدم مشاركة المناشف الخاصة، والملابس والأغراض الشخصية مع الآخرين، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه ينبغي على الحجاج تعريض الملابس وأغطية الفراش، لأشعة الشمس بعد غسلها جيدًا، والحرص على عدم لمس العينين أو الأنف أو الفم دون غسل اليدين.

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