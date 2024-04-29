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ثقافة وفنون

يسرا تنعى المخرج والسيناريست عصام الشماع

المخرج والسيناريست
المخرج والسيناريست عصام الشماع، فيتو

نعت الفنانة يسرا المخرج والسيناريست عصام الشماع الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

وكتبت يسرا في تدوينة لها عبر حسابها على تويتر: إنا لله وإنا إليه راجعون، وفاة السيناريست العظيم عصام الشماع، خالص العزاء لكل أسرته الكريمة، تغمده الله بواسع رحمته وألهم عائلته الصبر والسلوان.

عصام الشماع 

عصام الشماع ولد في 29 سبتمبر 1955، ودرس الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982.

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وهو مخرج وكاتب، وله العديد من اﻷعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة، منها المسلسلات التلفزيونية: "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و"قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و"راندفو".

 

عصام الشماع 

عصام الشماع ولد في 29 سبتمبر 1955، ودرس الطب والجراحة في جامعة عين شمس، وحصل على البكالوريوس سنة 1982.


وهو مخرج وكاتب، وله العديد من اﻷعمال الفنية التي تحمل رؤى جديدة، منها المسلسلات التلفزيونية: "رجل من زمن العولمة" "نافذة على العالم" و"قمر 14"، كما كتب السيناريو للعديد من اﻷفلام منها "الجنتل" و"راندفو".

 

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