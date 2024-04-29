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ثقافة وفنون

نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج عصام الشماع

عصام الشماع، فيتو
عصام الشماع، فيتو

نعى مجلس  إدارة نقابة المهن السينمائية  برئاسة مسعد فودة  المخرج عصام الشماع الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

ونشر الحساب الرسمي لنقابة المهن السينمائية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله المخرج عصام الشماع،  وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان”.

ويمتلك الراحل عصام الشماع مسيرة متميزة في الكتابة والإخراج على  المستويين السينمائي والدرامي، حيث شارك في عديد من الأعمال السينمائية والدرامية المتميزة مثل: الأراجوز والفاجومي وطالع النخل، والكبريت الأحمر وغيرها.

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عصام الشماع لنقابة المهن السينمائية الكبريت الاحمر الفاجومي
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