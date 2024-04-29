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ضبط خريج شريعة وقانون يمارس مهنة طبيب أسنان في المنوفية

جانب من الحدث،فيتو
جانب من الحدث،فيتو

ضبطت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، مواطن يمارس مهنة الطب وهو خريج كلية الشريعة والقانون، وذلك بمدينة منوف.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود وردت معلومات لمديرية الصحة بالمنوفية بقيام مواطن خريج شريعة وقانون بممارسة مهنة طبيب الأسنان فى مدينة منوف.

ضبط خريج شريعة وقانون يمارس مهنة الطب

وعلى الفور شنت مديرية الصحة تحت إشراف الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة وبقيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية وأطباء العلاج الحر، ووحيد عبد ربه رئيس مجلس ومدينة منوف بمرافقة قوة أمنية إلى مكان موقع البلاغ.

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ضبط أدوات غير معقمة

تمكنت الحملة بضبط أدوات غير معقمة وأدوية وأن العيادة غير مرخصة وتم ضبطه من خلال قوة الشرطة إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة.

وأكدت المديرية أن المتهم يدعر عمرو.ح خريج كلية شريعة وقانون من مدينة منوف قام بفتح عيادة طبيب أسنان ومعمل منذ ٤ شهور.

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محافظة المنوفية مدينة منوف المنوفية مديرية الصحة بالمنوفية ادارة العلاج الحر

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