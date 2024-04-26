مواعيد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

يتساءل الآلاف من العمالة غير المنتظمة عن مواعيد صرف منحة عيد العمال والتي من المقرر أن يتم صرفها مع بداية شهر مايو المقبل.

مواعيد صرف منحة عيد العمال

ويأتي صرف منحة عيد العمال ؛ لتقديم كافة سبل الدعم والحماية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة العمالة غير المنتظمة وخلال شهر رمضان المبارك من خلال صرف المنح المقررة.

وذكرت شيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لشئون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية خلال الـ 10 سنوات الماضية تحديدًا.

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وأضافت في تصريحات صحفية أن جميع التوجيهات الصادرة تنصب على توفير كل الدعم وتطوير الخدمات وتوسعتها، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة العمل على ملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة يتم تحديثها وتطويرها باستمرار بإضافة خدمات جديدة تضم العُمال وصاحب العمل، ومنها المنصة الإلكترونية.

تسجيل العمالة غير المنتظمة

وأشارت إلى أن المنصة الإلكترونية تتيح لصاحب العمل تسجيل العمالة الكترونيًا من موقعه دون الاضطرار للذهاب لمكاتب العمل، بما يوفر وقت وجهد وكذا ضمان دقة البيانات وتسجيل أكبر عدد من العمال وأيضا تفعيل الفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة إحكامًا للرقابة.

منح العمالة غير المنتظمة



وأوضحت أنه تم استحداث بعض الخدمات والمنح الجديدة للعمالة المُسجلة، ومنها منح مواجهة الحوادث بقيمة 200 ألف جنيه، وهي منحة مهمة جدًا لأنها تُمكن الوزارة من التدخل الفوري والسريع، وكذا منحة بقيمة 500 جنيه في الأعياد والمناسبات منها "عيد الفطر، عيد الأضحى، شهر رمضان الكريم، عيد الميلاد المجيد".