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سياسة

رئيس الإنجيلية: بلادنا ذات حضارة عريقة وصانعة سلام

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، سعادة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، بمشاركة وفد رفيع المستوى، سعادة السفير الدكتور محمود كارم محمود، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسعادة السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، الدكتورة نهى بكر، والدكتور محمد ممدوح، وفي نفس السياق استقبل رئيس الطائفة الأستاذ طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وذلك بحضور الأستاذ ممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، والأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية وعضو التحالف الوطني، والشيخ عصام واصف، مدير العلاقات العامة بالهيئة الإنجيلية.

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مصر صانعة سلام

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية  بالسادة الضيوف، معبرًا عن سعادته بالزيارة والتهنئة الكريمة، وقال: "سعداء اليوم بتهنئة وزيارة الأحباء المخلصين، ونقدر الدور  الإنساني والوطني الكبير على المستوى المحلي والدولي الذي تقوم به الدولة المصرية، مضيفًا: "بلادنا الغالية مصر، تقف في المنطقة صانعة سلام، تبذل كل الجهود الممكنة لدرء العنف وحقن الدماء، وتسهم في إغاثة المتضررين من الصراعات، انطلاقًا من رؤية أخلاقية قويمة تعبر عن بلاد ذات حضارة عريقة، وفي ظل قيادة سياسية حكيمة تضع مصلحة البلاد وأمنها ورفاهها فوق كل شيء لكن لا تنسى دورها الإنساني".

ومن جانبهم، قدم الحضور التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، للدكتور القس أندريه زكي وأبناء الطائفة الإنجيلية وجميع المصريين، متمنين دوام مشاعر المحبة بين المصريين والسلام لبلادنا.

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مصر صانعة سلام رئيس الإنجيلية القس أندريه زكي السفيرة مشيرة خطاب حقوق الإنسان
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