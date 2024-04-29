شروط الالتحاق بكورس تأهيل الضيافة الجوية متكامل بشهادات معتمدة

أعلنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن كورس تأهيل مضيف جوي متكامل بشهادات معتمدة من أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

اختبارات الضيافة في جميع شركات الطيران

وأوضحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن الكورس يؤهل لاجتياز اختبارات الضيافة في جميع شركات الطيران، لكن الأكاديمية غير مسئولة عن التعيين.

الضيافة الجوية

ولفتت الأكاديمية أنها غير مسئولة عن التعيين في شركات الطيران، ولا أي مركز أو معهد أو أكاديمية أخرى في مصر يضمن الحصول على وظيفة بأي شركة طيران بدون اجتياز الاختبارات الخاصة بالشركة المتقدم لها.

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تفاصيل كورس تأهيل مضيف جوي

- مدة الكورس 10 أيام نظري وعملي على أجهزة محاكاة الطيران (بمقر الأكاديمية)

- سعر الكورس 3500 جنيه

- التقديم للمؤهلات العليا أو ثانوية عامة فقط (بعد اجتياز مقابلة شخصية).

يسعى العديد من الشباب إلى الالتحاق بالعمل في الضيافة الجوية، حيث تعتبر مهنة المضيف الجوي من المهن الممتعة في العالم كمهنة الطيار، إلا أنها في الواقع من أصعبها وأكثرها إرهاقا.

الضيافة الجوية

وهناك العديد من المتطلبات والمؤهلات التي تحتاج إليها في حالة قدومك للالتحاق بالضيافة الجوية، نرصدها في الخطوات الآتية:

الشهادات

تطلب أغلب الشركات الشهادة الثانوية، وتعتبر المقياس في التقديم المرحلة الثانوية، والأولوية دائما تكون للذين يحملون مؤهلات أعلى، لكن الشرط الأساسي هو الحصول على الثانوية العامة.

وهناك بعض الشركات تشترط شهادة الدبلومة التي تمنحها بعض المعاهد المتخصصة بتدريس الضيافة الجوية، بالإضافة للثانوية العامة إلا أنها شركات قليلة.

اللغة

من متطلبات الضيافة الجوية أيضا اللغة الإنجليزية كمعيار أساسي للمتقدم، مع الأولوية لمن لديه أكثر من لغة وبعض الشركات يشترط شهادة التويفل، وبعضها يقوم بإجراء اختبارات تحديد مستوى للغة، وتختلف الاختبارات من شركة إلى أخرى.

التأهيل النفسي

يجب أن يكون المضيف الجوي لائقا جسديا وصحيا ونفسيا، لتحمل ضغوط السفر، من حيث التعامل مع الجمهور على اختلافهم.