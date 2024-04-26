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مصر للطيران تستحوذ على ثقة الفرق المشاركة في أكبر البطولات الإفريقية

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو

لا تزال الشركة الوطنية مصرللطيران تحظي بثقة الفرق الإفريقية الكبري المشاركة في أهم البطولات في قارة أفريقيا وهي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية لكرة القدم لما تقدمه من خدمة متميزة علي متن رحلاتها الخاصة التي تنقل هذه الفرق.

 

 وبالتحديد عندما يكون السفر إلي  أصعب المطارات الإفريقية الداخلية من حيث توافر عوامل التشغيل وإمكانيات المطار الأمر الذي يتطلب تجهيزات وتنسيق علي أعلي مستوي من مصرللطيران وكافة الجهات المعنية لضمان نجاح هذه الرحلات.

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مصر للطيران تستحوذ على ثقة الفرق المشاركة في أكبر البطولات الإفريقية

 

وفي هذا السياق قام الناقل الوطني مصرللطيران اليوم لأول مرة بنقل فريق اتحاد العاصمة الجزائري علي متن رحلة خاصة رقم MS3908 متجهة إلي مطار وجدة بالمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان المغربي في نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، كما نقلت مصر للطيران أمس فريق الزمالك الي مطار كوماسي بغانا علي متن رحلة خاصة رقم MS3950 من طراز الإيرباص A320Neo لملاقاة فريق دريمز الغاني في نفس البطولة.

مصر للطيران 

وفي الوقت ذاته قامت مصرللطيران لأول مرة أيضا بنقل فريق ماميلودي صنداونز الجنوب الأفريقي والمنافس القوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا علي متن رحلة خاصة رقم MS3401 بأحدث طائرات الشركة من طراز الإيرباص A320Neo من مطار جوهانسبرج الي مطار تونس للقاء فريق الترجي التونسي في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

كما نقلت هذا الأسبوع أيضا في البطولة نفسها  فريق النادي الأهلي في مباراة الذهاب الي مطار لومابشي بدولة الكونغو علي رحلة خاصة رقم MS3090 لمواجهة فريق مازيمبي الكونغولي مما يؤكد ثقة الأندية الأفريقية الكبري  في اختيار مصرللطيران كناقل لها في البطولات الدولية والقارية.

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