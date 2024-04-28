خطط مصر للطيران لتعزيز تشغيل الرحلات الخاصة للمسافرين

جهود كبيرة تقوم بها شركة مصر للطيران لتعزيز وجودها في تشغيل رحلات الخطوط بالإضافة إلى الرحلات الخاصة التي تسيرها الشركة لوجهات معينة لنقل بعض الوفود او المواطنين الراغبين في الاستمتاع باجواء الطيران بحرية.

تشغيل رحلة خاصة لسفر عروسان من جنوب أفريقيا

ومؤخرًا وفي واقعة استثنائية، استأجر عروسان من جنوب أفريقيا طائرة خاصة من الشركة الوطنية مصر للطيران للاحتفال بزفافهما على متن الطائرة، وسط أجواء احتفالية بحضور المقربين من المعازيم والأصدقاء.

وظهرت العروس في الفيديو خلال لحظة ظهورها الأول على متن الطائرة مرتدية الفستان الأبيض، وسط حماس الحضور من المعازيم الموجودين على متن الطائرة وعددهم نحو 80 راكبا، ليبدأ بعد دخول العروس إلى الممر الطائرة استعراض لصديقاتها ملابسهم الخاصة من الفساتين المخصصة لحفل الزفاف.

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وتظهر المشاهد التي تم تداولها على السوشيال ميديا، وجود طائرة مصر للطيران وهي من طراز إيرباص A320N على مهبط مطار نيروبي بكينيا وهي تستعد للإقلاع في رحلتها التي تحمل رقم MS3250 قبل بدء الزفاف، حيث أقلعت من المطار بعد حضور المعازيم الذين يرافقون العروس على الطائرة، لتتجه في طريقها إلى جنوب أفريقيا.

تخصيص إدارة متخصصة للرحلات الخاصة

وتحرص الشركة الوطنية مصر للطيران علي تخصيص إدارة مخصصة للرحلات الخاصة، يكون مهمتها لقاء المسافر أو مدير أعماله ومعرفة كل المعلومات الخاصة بالرحلة ومواعيد الإقلاع والهبوط والخدمات التي يرغب في الحصول عليها خلال الرحلة مثل اختيار صالة السفر سواء صالة الطيران الخاص أو من مباني الركاب العادية، وكذلك عدد الوجبات وأنواعه من داخل قائمة الطعام وكذلك العصائر وأي متطلبات إضافية حسب أعداد الركاب.

خطوات تقدير سعر الرحلة الخاصة