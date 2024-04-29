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بحضور رئيس جامعة الأقصر افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث لكلية الألسن

جانب من افتتاح المؤتمر،
جانب من افتتاح المؤتمر، فيتو

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الألسن، والذي يحمل عنوان"الاستشراق وحوار الثقافات.. في عالم متغير" والمؤتمر الدولي الأول لشباب الباحثين " اللغة والمجتمع.. آفاق جديدة للدراسات الإنسانية"،

ويقام المؤتمر برعاية رئيس الجامعة، والدكتور محمد نصر الدين الجبالي، عميد كلية الألسن، والدكتورة ليلة يوسف، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور صلاح ابو الحسن، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور محمود النوبي احمد، مقرر المؤتمر، والدكتور يوسف عباس، مقررًا، والدكتور محمد حمزة، مقررًا.

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و تم عرض فيلم تسجيلي قصير عن كلية الألسن، أعقبه كلمة الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد الكلية، ورئيس المؤتمر مؤكدًا فيها أن المؤتمر يهدف لمد جسور التواصل العلمي، بين الباحثين المصريين، والباحثين حول العالم، مبينًا مدى الاهتمام بالدراسات اللغوية والإنسانية.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن  انعقاد  مثل هذه المؤتمرات العلمية  يحفز  طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة  بالمؤتمرات المتخصصة؛  والذي يسهم في تحفيز الطاقات، والارتقاء بالعمل البحثي.

 

تنظيم المؤتمر يسهم في تعزيز التعاون بين الباحثين

 

وفي كلمته وجه الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة، الشكر لكافة الحضور والمشاركين بالمؤتمر من الباحثين العرب والأجانب، مؤكدًا أن حرص الجامعة على تنظيم مؤتمر دولي يجمع مختلف الجنسيات،  ويستهدف عرض أهم الدراسات البحثية ومناقشتها،  يسهم   في تعزيز التعاون بين الباحثين العلميين، ومختلف المتخصصين الحاضرين بالمؤتمر؛ والذي  ينعكس بدوره على التطور العلمي.

 

يشار إلى أنه حضر المؤتمر كل من الأستاذ الدكتور صالح هاشم مصطفى، رئيس اتحاد الجامعات العربية، ومستشار وزير التعليم العالي، والدكتور جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، والشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر، ومن السادة الضيوف الأجانب كل من: دكتور مارت جاتين، المستشار الثقافي الروسي في مصر، ومدير المراكز الثقافية الروسية، والسيد أتابك عليموف، المستشار الثقافي لدولة اوزبكستان بالقاهرة، والسيد رافايللو بنتانجلو، الملحق الثقافي الإيطالي بالقاهرة.

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