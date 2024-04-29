إنشاء وحدة حقوق الإنسان بجامعة الأقصر

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 62، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور السادة الأعضاء؛ لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

وافق المجلس على تعاون كلية الألسن، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، للتعاون مع مدرس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآلسن؛ بشأن مخطط الدورات التدريبية الشاملة في تعليم اللغات (عربي – إنجليزي).

وشهدت الجلسة موافقة المجلس على إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالجامعة واعتماد نظام العمل بها.

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كما وافق المجلس على إتفاقيتي التفاهم والتعاون بين كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر وكل من: كلية علوم وهندسة الحاسبات جامعة المنصورة الجديدة، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة الطود، واعتمد المجلس منح درجة الدبلوم في الآثار المصرية؛ لعدد من الطلاب.

طلاب كلية الحاسبات والمعلومات إلى تصفيات مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال"

تأهل فريقين من الفرق الطلابية للتصفيات النهائية لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور أسامة أبوالنصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وتشارك جامعة الأقصر بمسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال" كشريك جامعي مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمشاركة ٣٣ جامعة مصرية حكومية وأهلية وخاصة.

وأسفرت مشاركة طلاب جامعة الأقصر عن تأهل الفرق الطلابية من كلية الحاسبات والمعلومات للتصفيات النهائية لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال ٢٠٢٤.

شهدت المسابقة إجراء عملية تقييم الأفكار بمرحلة التصفيات النصف نهائية بمعرفة لجنة من مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمشاركة السيد الدكتور محمد رمضان المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

وتمت مناقشة جميع الأفكار وتقييمها واستقرت لجان التقييم على تصعيد الفرق الطلابية؛ لتتأهل للوصول إلى الدور النهائي لمسابقة رالي مصر ٢٠٢٤.

وهي كالآتي، آفاق ونظام ذكي لإدارة النفايات وإعادة تدويرها.

ويستهدف مشروع أفاق رصد نقاط تجميع لمخلفات قصب السكر من أصحاب العصارات مع المستهلكين المحتملين لتلك المخلفات، بهدف تحويل النفايات إلى سلعة قيمة، ومن خلال سوق سهل الاستخدام، وتكامل الصناعة، والمشاركة المجتمعية، يسهل المشروع جمع بقايا قصب السكر وتوزيعها واستخدامها بكفاءة. ومن خلال إعادة استخدام تلك المخلفات، فإن المشروع لا يقلل من التأثير البيئي فحسب، بل يخلق أيضًا فرص عمل ويدعم الممارسات الصناعية المستدامة.

فيما يستهدف مشروع نظام ذكي لإدارة النفايات وإعادة تدويرها إلي معالجة المشكلات التي تواجه المستشفيات والتي تتمثل في إعادة التدوير غير المشروع والبيع غير القانوني للنفايات الطبية، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان والبيئة من خلال تسهيل انتشار الأمراض المعدية.

ويعمل الحل المقترح على الاستفادة من تطبيقات الهاتف المحمول والويب لرصد ومراقبة شحنات النفايات الطبية من المستشفيات إلى مرحلة التخلص الآمن، مما يعزز من منع التحويل غير المصرح به لإعادة التدوير غير القانوني مع الاحتفاظ بسجلات مفصلة لبيانات الشحن.

وأكد الأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، أن مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال" تستهدف المساهمة في نشر فكر العمل الحر، ونشاط ريادة الأعمال؛ مما يساهم في تحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة 2023.